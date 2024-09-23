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الأطباء تمهل الصحة لنشر لائحة الأجور بالجريدة الرسمية

9/23/2024 11:50:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - أمهل مجلس نقابة الأطباء وزارة الصحة حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كموعد لنشر لائحة الأجور الطبية لسنة 2024 في الجريدة الرسمية، وإلا فإنها ستضطر في اليوم التالي للجوء إلى التصعيد.
واتخذ القرار في اجتماع عقدته النقابة مساء أمس بمقر ملتقاها العلمي بعمان، وحضره أطباء من القطاع الخاص وأعضاء بمجلس النقابة.
وسبق لوزير الصحة فراس الهواري أن ألغى العمل بـ"لائحة 2024" في الـ8 من تموز (يوليو) الماضي والعودة إلى لائحة العام 2008، وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية، استنادا على الصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادتين (47) من الدستور، و(3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
وجاء إلغاء الفراية العمل بـ"لائحة 2024" المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة 2008 إلى حين تزويد النقابة للوزارة بلائحة جديدة، وفقا لما جرى التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.
وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن اللجوء لإجراءات تصعيدية، يأتي بعد استنفاد النقابة السبل كافة لإعادة إقرار اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد وقف العمل بها في حزيران (يونيو) الماضي.
وجاء الاجتماع الحاشد الذي عُقد أمس بحضور الهيئة الإدارية والصندوق التعاوني للنقابة ولجنة أطباء القطاع الخاص، وأطباء من القطاع الخاص ومؤازرين ومؤيدين من قطاعات أخرى، بخاصة من القطاع العام.
وتحدّث نقيب الأطباء زياد الزعبي، عن التسلسل الزمني للائحة الأجور التي اعتمدتها النقابة منتصف العام الماضي، وأطلقت عليها "لائحة الأجور الطبية لسنة 2024"، مؤكدا أنه بعد اتخاذ اللائحة الجديدة صيغتها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، أوقف وزير الصحة العمل بها بعد أسبوع من نشرها، بدعوى أنها ليست نفسها المتفق عليها.
وتساءل المجتمعون عمن هو المخطئ في هذه القضية، مطالبين بمحاسبة المتسبب بإرسال نسخة من لائحة لم يتفق عليها، مشددة على أنه وإن لم تنشر اللائحة بالجريدة الرسمية منتصف الشهر المقبل، فإن النقابة ستبدأ في 16 تشرين الأول (أكتوبر) بمقاطعة شركات التأمين وعدم التعامل معها.
وكان الزعبي أكد سابقا لـ"الغد"، أن "لائحة 2024" نوقشت عبر لجنة شكلها وزير الصحة والبنك المركزي، وضمّت شركات التأمين وجمعية صناديق التأمين والضمان الاجتماعي وحماية المستهلك، مشيرا في حينه، للاتفاق عليها قبل إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية، بعد أن مرّت في القنوات التشريعية.
وأضاف في حزيران (يونيو) الماضي أن "النقابة عملت على بحث اللائحة لـ8 أشهر منذ إطلاقها في منتصف آب (أغسطس) العام الماضي، وبالتالي أخذت وقتا كافيا قبل إقرارها بعد الاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى"، مشددا على أن اللائحة الجديدة حق للنقابة، وهو ما أكدته رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في كتب سابقة.

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