ثبات أجور معاصر الزيتون لدعم المزارعين والحفاظ على استقرار الأسعار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان- على الرغم من ارتفاع كلفة عملية عصر الزيتون الذي بدأ مزارعوه وأصحاب المعاصر الاستعداد لاستقبال محصوله في منتصف الشهر المقبل، إلا أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، أعلنت حفاظها على ثبات أجور المعاصر دون تغيير، في نطاق دعمها للمزارع وحفاظا على استقرار الأسعار.
وفي هذا السياق، فإن وزارة الزراعة، قدرت أن إنتاج المملكة من محصول
الزيتون للموسم المقبل سيصل لـ175 ألف طن، يتوقع أن يحول منها 143 ألفا لأغراض العصر وإنتاج الزيت الذي قد يصل حجم إنتاجه لـ26 ألف طن، أما باقي الكمية فيتوقع أن تستخدم لأغراض (الكبيس).
الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري، قال "بالرغم من أننا نشهد تضخما في النفقات، لكن النقابة قررت المحافظة على ثبات أجور العصر عند 65 قرشا للكلغم دون تغيير، دعما للمزارع واستقرار الأسعار"، مضيفا أن المعاصر جاهزة لاستقبال محصول ثمار الزيتون منتصف الشهر المقبل، بناء على دراسات علمية وميدانية دقيقة، أجرتها الوزارة بالتعاون مع شركاء محليين وخبراء.
ودعا العمري المزارعين للعناية بأشجار الزيتون في مزارعهم، واتباع ممارسات زراعية جيدة ابتداء من الحراثة الى التسميد والتقليم والري التكميلي ومكافحة الآفات بخاصة آفة ذبابة الزيتون، ومراعاة أفضل مواعيد وطرق القطاف التي قد تنتج في نطاقها كميات أفضل وذات جودة أعلى من الزيت البكر الممتاز البلدي، مبينا أنه بإمكان المزارع مراجعة مديريات الإرشاد في مديريات الزراعة بالمملكة للاستفادة من خبراتهم.
أمين سر النقابة السابق حسين البشارات، قال برغم ارتفاع اسعار زيت الزيتون عالميا جراء التغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف الانتاج، لكننا ثبتنا سعر العصر عند 65 قرشا للكغم، مضيفا أن إسبانيا أحدى الدول الكبرى في إنتاج الزيت، وتنتج منه مليونا و800 الف طن سنويا، وصل سعر الكلغم من زيت الزيتون للعام الحالي فيها لـ8 يورو، اي ما يعادل 6 دنانير و40 قرشا.
وبين أن محصول موسم الزيتون في مناطق الشمال لهذا العام سيكون ممتازا، متوقعا بان يصل انتاج الزيت بين 25 الى 30 الف طن، وهو اكثر عام يكون فيه الإنتاج ممتازا منذ 10 أعوام.
نائب نقيب أصحاب المعاصر السابق والمستثمر في القطاع نضال السماعين، عقد اجتماعا أمس في النقابة، أكد فيه على إبقاء سعر العصر عند 65 قرشا/ كلغم، برغم أن هذا السعر لم يتغير منذ اكثر من 10 أعوام مضت، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، جرى تثبيت السعر برغم ارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج وأسعار الزيت عالميا.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، اعلن ان "التقديرات المتوقعة للموسم المقبل مبشرة"، وذلك في ظل حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر دخل لأسر أردنية، ولدوره المهم بتعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على التوازن البيئي.
وتوقع الحنيفات، انه بناء على الدراسة أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم لـ175 ألف طن، بينما تشير التقديرات إلى أن 143 ألف طن من هذه الكمية، ستخصص لعصر الزيتون لإنتاج الزيت، ما سيُسفر عن إنتاج 26 ألف طن منه وبجودة عالية، أما الكميات المتبقية وتقدر بـ32 ألفا، فستخصص لـ"الكبيس"، ما يسهم بتنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة للثمار.
وأضاف الحنيفات، أما بشأن تلبية احتياجات السوق المحلي، فإن الوزارة تتوقع بأن يبلغ الطلب المحلي على الزيت بنحو 25 ألف طن، ما يعني أن الكميات الفائضة ستكون متاحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني، ودعم صادرات المملكة منه، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة الأردن كمصدر موثوق لهذا المنتج الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتوقع الحنيفات بأن تظل أسعار الزيت للموسم الحالي مستقرة مماثلة لمستويات الموسم الماضي، مع الأخذ بالاعتبار العوامل المتعلقة بالعرض والطلب وجودة المنتج، منوها إلى أن الوزارة تلتزم بتوفير الدعم للمزارعين والعاملين في القطاع.
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