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ثبات أجور معاصر الزيتون لدعم المزارعين والحفاظ على استقرار الأسعار

9/23/2024 11:50:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- على الرغم من ارتفاع كلفة عملية عصر الزيتون الذي بدأ مزارعوه وأصحاب المعاصر الاستعداد لاستقبال محصوله في منتصف الشهر المقبل، إلا أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، أعلنت حفاظها على ثبات أجور المعاصر دون تغيير، في نطاق دعمها للمزارع وحفاظا على استقرار الأسعار.
وفي هذا السياق، فإن وزارة الزراعة، قدرت أن إنتاج المملكة من محصول الزيتون للموسم المقبل سيصل لـ175 ألف طن، يتوقع أن يحول منها 143 ألفا لأغراض العصر وإنتاج الزيت الذي قد يصل حجم إنتاجه لـ26 ألف طن، أما باقي الكمية فيتوقع أن تستخدم لأغراض (الكبيس).
الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري، قال "بالرغم من أننا نشهد تضخما في النفقات، لكن النقابة قررت المحافظة على ثبات أجور العصر عند 65 قرشا للكلغم دون تغيير، دعما للمزارع واستقرار الأسعار"، مضيفا أن المعاصر جاهزة لاستقبال محصول ثمار الزيتون منتصف الشهر المقبل، بناء على دراسات علمية وميدانية دقيقة، أجرتها الوزارة بالتعاون مع شركاء محليين وخبراء.
ودعا العمري المزارعين للعناية بأشجار الزيتون في مزارعهم، واتباع ممارسات زراعية جيدة ابتداء من الحراثة الى التسميد والتقليم والري التكميلي ومكافحة الآفات بخاصة آفة ذبابة الزيتون، ومراعاة أفضل مواعيد وطرق القطاف التي قد تنتج في نطاقها كميات أفضل وذات جودة أعلى من الزيت البكر الممتاز البلدي، مبينا أنه بإمكان المزارع مراجعة مديريات الإرشاد في مديريات الزراعة بالمملكة للاستفادة من خبراتهم.
أمين سر النقابة السابق حسين البشارات، قال برغم ارتفاع اسعار زيت الزيتون عالميا جراء التغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف الانتاج، لكننا ثبتنا سعر العصر عند 65 قرشا للكغم، مضيفا أن إسبانيا أحدى الدول الكبرى في إنتاج الزيت، وتنتج منه مليونا و800 الف طن سنويا، وصل سعر الكلغم من زيت الزيتون للعام الحالي فيها لـ8 يورو، اي ما يعادل 6 دنانير و40 قرشا.
وبين أن محصول موسم الزيتون في مناطق الشمال لهذا العام سيكون ممتازا، متوقعا بان يصل انتاج الزيت بين 25 الى 30 الف طن، وهو اكثر عام يكون فيه الإنتاج ممتازا منذ 10 أعوام.
نائب نقيب أصحاب المعاصر السابق والمستثمر في القطاع نضال السماعين، عقد اجتماعا أمس في النقابة، أكد فيه على إبقاء سعر العصر عند 65 قرشا/ كلغم، برغم أن هذا السعر لم يتغير منذ اكثر من 10 أعوام مضت، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، جرى تثبيت السعر برغم ارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج وأسعار الزيت عالميا.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، اعلن ان "التقديرات المتوقعة للموسم المقبل مبشرة"، وذلك في ظل حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر دخل لأسر أردنية، ولدوره المهم بتعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على التوازن البيئي.
وتوقع الحنيفات، انه بناء على الدراسة أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم لـ175 ألف طن، بينما تشير التقديرات إلى أن 143 ألف طن من هذه الكمية، ستخصص لعصر الزيتون لإنتاج الزيت، ما سيُسفر عن إنتاج 26 ألف طن منه وبجودة عالية، أما الكميات المتبقية وتقدر بـ32 ألفا، فستخصص لـ"الكبيس"، ما يسهم بتنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة للثمار.
وأضاف الحنيفات، أما بشأن تلبية احتياجات السوق المحلي، فإن الوزارة تتوقع بأن يبلغ الطلب المحلي على الزيت بنحو 25 ألف طن، ما يعني أن الكميات الفائضة ستكون متاحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني، ودعم صادرات المملكة منه، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة الأردن كمصدر موثوق لهذا المنتج الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتوقع الحنيفات بأن تظل أسعار الزيت للموسم الحالي مستقرة مماثلة لمستويات الموسم الماضي، مع الأخذ بالاعتبار العوامل المتعلقة بالعرض والطلب وجودة المنتج، منوها إلى أن الوزارة تلتزم بتوفير الدعم للمزارعين والعاملين في القطاع.

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