الملك يلتقي ولي عهد الكويت ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد جلالة الملك
عبدالله الثاني، خلال لقائه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة
الكويت، اليوم الاثنين، أهمية تكثيف الجهود العربية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية
الفاعلة، لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وشدد جلالته خلال
اللقاء، الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على
أن الخطوة الفورية المطلوبة لوقف التصعيد في المنطقة هي وقف الحرب على غزة.
وبحث جلالة الملك وسمو
ولي عهد الكويت المتطلبات الإغاثية في غزة وسبل التعاون بين البلدين لتعزيز
الاستجابة الإنسانية في القطاع.
وحذر جلالته من
تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية
والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما جرى التأكيد على
متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع
التعاون في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء نائب رئيس
الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك،
المهندس علاء البطاينة.
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