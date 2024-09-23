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الملك يلتقي ولي عهد الكويت ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

9/23/2024 11:50:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، اليوم الاثنين، أهمية تكثيف الجهود العربية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة، لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وشدد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الخطوة الفورية المطلوبة لوقف التصعيد في المنطقة هي وقف الحرب على غزة.

وبحث جلالة الملك وسمو ولي عهد الكويت المتطلبات الإغاثية في غزة وسبل التعاون بين البلدين لتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

وحذر جلالته من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما جرى التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

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