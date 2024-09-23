الملك يلتقي الرئيس الإيراني ويؤكد أهمية خفض التصعيد في المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى جلالة الملك
عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش اجتماعات
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجدد جلالته التأكيد
على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة، وضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار
في غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وتناول اللقاء عددا من
القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء نائب رئيس
الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك،
المهندس علاء البطاينة.
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