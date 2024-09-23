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الملك يلتقي الرئيس الإيراني ويؤكد أهمية خفض التصعيد في المنطقة

9/23/2024 11:50:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجدد جلالته التأكيد على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة، وضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

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