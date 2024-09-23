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الملك يعقد في نيويورك لقاءات مع رؤساء دول ومسؤولين

9/23/2024 11:50:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، لقاءات منفصلة مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
فقد التقى جلالته بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ونائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو.

ولفت جلالة الملك خلال اللقاءات إلى أن التصعيد الدائر في المنطقة يتطلب جهدا دوليا موحدا وعاجلا للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع، مؤكدا ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.

كما شدد جلالته على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، كمتطلب أساسي لوقف التصعيد في المنطقة، داعيا إلى مضاعفة المساعدات الإغاثية للقطاع.

وحذر جلالة الملك من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أن المنطقة ستبقى رهينة العنف ما لم يتم إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناولت اللقاءات التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.

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