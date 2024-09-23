الملك يعقد في نيويورك لقاءات مع رؤساء دول ومسؤولين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقد جلالة الملك
عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، لقاءات منفصلة مع عدد من رؤساء الدول وكبار
المسؤولين المشاركين في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم
المتحدة في نيويورك.
فقد التقى جلالته
بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والمستشار
الألماني أولاف شولتس، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ونائب وزير
الخزانة
الأمريكية والي أدييمو.
ولفت جلالة الملك خلال
اللقاءات إلى أن التصعيد الدائر في المنطقة يتطلب جهدا دوليا موحدا وعاجلا للتهدئة
ومنع توسع دائرة الصراع، مؤكدا ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.
كما شدد جلالته على
ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، كمتطلب أساسي لوقف التصعيد
في المنطقة، داعيا إلى مضاعفة المساعدات الإغاثية للقطاع.
وحذر جلالة الملك من
الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات
على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أن المنطقة ستبقى رهينة
العنف ما لم يتم إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل
الدولتين.
وتناولت اللقاءات
التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وحضر اللقاءات نائب
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة
الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان،
والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.
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