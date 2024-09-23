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76 رئيس دولة في نيويورك للمشاركة بالدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

9/23/2024 11:50:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك- أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 194زعيما سيشاركون بالمداولات رفيعة المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة لللأمم المتحدة التي تبدأ يوم غد الثلاثاء، بمن فيهم 76 على مستوى رئيس الدولة.
كما يشارك 4 على مستوى نائب رئيس الدولة، ووليان للعهد، بالإضافة إلى 42 رئيسا للوزراء و9 نواب رؤساء وزارات، وكذلك 54 وزيرا.
وتستمر المداولات لغاية 30 أيلول الحالي، بينما تستمر الدورة سنة كاملة.
ومن المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الدورة: الأمن والسلم، تغير المناخ، حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بنود كثيرة وأخرى متفرعة كالنمو الاقتصادي والنهوض بالمرأة والنـزاعات المسلحة والقضية الفلسطينية والإشعاع الذري والفضاء الخارجي وتنمية أفريفيا وجهود المساعدة الإنسانية والعدالة والقانون الدولي ونـزع السلاح ومراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب. -(بترا)

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