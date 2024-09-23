76 رئيس دولة في نيويورك للمشاركة بالدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نيويورك- أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 194زعيما سيشاركون بالمداولات رفيعة المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة لللأمم المتحدة التي تبدأ يوم غد الثلاثاء، بمن فيهم 76 على مستوى رئيس الدولة.
كما يشارك 4 على مستوى نائب رئيس الدولة، ووليان للعهد، بالإضافة إلى 42 رئيسا للوزراء و9 نواب رؤساء وزارات، وكذلك 54 وزيرا.
وتستمر المداولات لغاية 30 أيلول الحالي، بينما تستمر الدورة سنة كاملة.
ومن المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الدورة: الأمن والسلم، تغير المناخ، حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بنود كثيرة وأخرى متفرعة كالنمو الاقتصادي والنهوض بالمرأة والنـزاعات المسلحة والقضية الفلسطينية والإشعاع الذري والفضاء الخارجي وتنمية أفريفيا وجهود المساعدة الإنسانية والعدالة والقانون الدولي ونـزع السلاح ومراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب. -(بترا)
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