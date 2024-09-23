لبنان: 492 شهيدا و1645 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية

لبنان: 492 شهيدا و1645 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية
التاريخ
9/23/2024 11:50:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- بلغت الحصيلة شبه النهائية للعدوان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على لبنان (الجنوب والبقاع وبعلبك) 492 شهيدا و 1645 جريحا، وفق تحديث أصدرته وزارة الصحة اللبنانية قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت بيروت.
وأعلن وزير
الداخلية اللبناني بسام مولوي" أن الأعداد التي نزحت من جنوب لبنان قاربت نحو 6500 شخص. -(بترا)
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