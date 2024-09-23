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لبنان: 492 شهيدا و1645 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية

9/23/2024 11:50:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- بلغت الحصيلة شبه النهائية للعدوان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على لبنان (الجنوب والبقاع وبعلبك) 492 شهيدا و 1645 جريحا، وفق تحديث أصدرته وزارة الصحة اللبنانية قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت بيروت.
‏وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي" أن الأعداد التي نزحت من جنوب لبنان قاربت نحو 6500 شخص. -(بترا)

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