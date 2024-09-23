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هل تنجح مغامرة نتنياهو بجلب أمن مفقود في الشمال منذ عقود؟

9/23/2024 11:50:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - تشير المعلومات المتواترة منذ هجمات "البيجر" واللاسلكي إلى أن إسرائيل أعدت العدة لهذه الهجمة منذ سنوات طويلة، قدرها مسؤولون لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بـ15 عاما كاملة، اخترقت إسرائيل خلالها سلاسل توريد معدات الاتصال الخاصة بالحزب اللبناني، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول "سر التوقيت" أو لماذا اختارت إسرائيل الضغط على "الزر الأحمر" الآن.
في هذا السياق، أشار مئير بن شابات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، قبل بدء التصعيد الأخير، إلى ضرورة تفكيك حلقة النار التي أقامتها طهران حول إسرائيل، مما يتطلب تقويض قدرات حزب الله في جنوب لبنان، وإجباره على الانسحاب إلى شمال نهر الليطاني.
بدأ التصعيد مع إعلان جيش الاحتلال نقل مركز ثقل عملياته من غزة إلى الجبهة الشمالية، وهو ما تواكب مع تحريك الفرقة 98 بالجيش من غزة نحو حدود لبنان للتلويح بقرب تنفيذ عملية برية موسعة في الجنوب اللبناني.
وبالتزامن، زادت القيادة السياسية والعسكرية للكيان المحتل من وتيرة عض أصابع حزب الله بهدف تغيير معادلات القتال السائدة منذ بدء الحرب، فهي تريد إعادة المستوطنين إلى منازلهم، والتخلص من عار إقامة منطقة أمنية في الشمال للمرة الأولى منذ تأسيس الكيان، وتريد فرض كلفة كبيرة على حزب الله تجبره على فك ربطه ملف جبهة لبنان بوقف الحرب في غزة، لإضعاف موقف المقاومة في غزة وإيجاد أجواء تتيح ممارسة المزيد من الضغوط عليها لقبول صفقة وقف إطلاق نار بشروط إسرائيلية.
ومن جهته، عزز نتنياهو بتلك الهجمات من شعبيته ورصيده في مواجهة أصوات المعارضة التي تتهمه بالتخلي عن سكان الشمال، والتعايش مع هجمات حزب الله.
لكن رغم تكثيف جيش الاحتلال لهجماته على لبنان، فإنه ما يزال يعمل ضمن معادلة التصعيد دون الحرب الشاملة، فهو لم يستهدف بعد البنى التحتية المدنية في لبنان، وكرس هجماته ضد البنى العسكرية والمقاتلين، مما أدى إلى وقوع خسائر في المدنيين ومنشآتهم لكن بالتبعية وليس كمُستهدف أول، ما يعني أن الاحتلال لم يتخذ بعد قرار خوض حرب شاملة على الجبهة الشمالية، على الأقل حتى اللحظة.
غير أن نتنياهو لم يكن ليذهب إلى هذا المدى من التصعيد بدون غطاء الدعم الأميركي. فرغم أن واشنطن تصرح برفضها حدوث حرب في لبنان، وتدعو للتفاوض بين الجانبين، ويكاد مبعوث بايدن إلى لبنان آموس هوكشتاين يقيم بالمنطقة، فما إن يغادرها إلا ويعود لها سريعا كل بضعة أسابيع، فإن الدعم العسكري الأميركي لم ينقطع.
فقبل أيام من التصعيد الإسرائيلي على جبهة لبنان، زار قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إسرائيل، واجتمع في مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال في مدينة صفد مع كبار القادة لبحث تجهيزاتهم لتوسيع نطاق القتال في لبنان.
وعقب تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي، أعلن البنتاغون أن مجموعة حاملة الطائرات "ترومان" ستُبحر لشرق البحر المتوسط، أي بالقرب من سواحل لبنان. فيما يتواصل سريان الجسر الجوي والبحري الأميركي بالذخائر والأسلحة إلى موانئ الاحتلال ومطاراته. هذا الدعم المفتوح يُغري نتنياهو بأنه مهما فعل فسيجد واشنطن في ظهره لتُقيله من عثراته، وهو وضع يقود المنطقة نحو الحرب الشاملة التي تدّعي واشنطن أنها لا تريدها.
في مواجهة تلك الضربات المتتالية والمؤلمة والمفاجئة التي تعرض لها حزب الله، عضّ أمين عام الحزب حسن نصر الله على جراحه، وظهر سريعا في كلمة مصورة بعد التفجيرات المتتالية في لبنان، ليُقِرَّ بخطورة ما حدث، لكنه سعى لإحباط الأهداف السياسية الإسرائيلية الكامنة خلف تلك الهجمات، وعلى رأسها الفصل بين لبنان وغزة.
فشدد على أن جبهة لبنان ستظل مرتبطة بجبهة غزة مهما كانت الخسائر والتضحيات، ثم تحدى نصر الله نتنياهو وغالانت علنا بأنهما لن يستطيعا إعادة السكان إلى بيوتهم في الشمال ما لم تتوقف الحرب مع غزة.
ورغم اغتيال إبراهيم عقيل ورفاقه، وقصف الاحتلال المكثف على الجنوب اللبناني لتدمير منصات صواريخ الحزب ومقدراته العسكرية، فإن الحزب بدأ بتنفيذ هجماته الصاروخية الأوسع مدى، حيث بلغت صواريخه تخوم حيفا، كما استخدم طرازا جديدة من الصواريخ مثل فادي 1 و2، التي يبلغ مدى الأول منها 70 كيلومترا، والثاني 105 كيلومترات.
لكن تصعيد حزب الله ما يزال هو الآخر تحت سقف الحرب الشاملة، فهو لم يستخدم بعد صواريخه الدقيقة طويلة المدى، ولم يقصف تل أبيب، وركزت هجماته على مقرات وقواعد عسكرية، وبالتحديد قاعدة ومطار رامات ديفيد والمجمعات الصناعية التابعة لشركة رفائيل للصناعات العسكرية، ووضع مئات الآلاف من الإسرائيليين تحت النار لإثبات أن عودة السكان إلى الشمال ما زالت بعيدة المنال، بل وأن دائرة المتضررين من القتال ستتسع بعكس مراد نتنياهو وجيشه وحكومته.
لقد أدرك حزب الله أن سياسة ضبط النفس والردود المحدودة على كسر قواعد الاشتباك، مثلما حدث عقب اغتيال الشيخ صالح العاروري في بيروت ثم اغتيال القائد العسكري للحزب فؤاد شكر، شجعت تل أبيب على التمادي، وأيقن أن الخوف من التصعيد نحو الحرب الشاملة يعني فقدان زمام المبادرة، وترك الاحتلال ليحدد وتيرة المعركة وأبعادها.
ولكن ما يزال الحزب يخشى من اندلاع حرب واسعة تتضرر فيها حاضنته الاجتماعية، وتتعرض فيها البنية التحتية بلبنان للدمار، ويتلقى فيها الحزب ضربات موجعة قد تُغري أطرافا داخلية مناوئة بممارسة مزيد من الضغوط عليه، ما يعني فقدان المكتسبات التي راكمها طوال أربعة عقود.
إن الجنون يُواجَه بالجنون، وقد اختار نتنياهو المُضي في سياسة حافة الهاوية بهدف فرض واقع جديد يضع فيه حزب الله بين المطرقة والسندان، فإما أن يتلقى الحزب الضربات المتتالية المؤلمة لإجباره على تغيير مواقفه لقبول المطالب الإحتلال السالف ذكرها، وإما أن يختار التصعيد الذي ربما سيُقابَل بحملة برية موسعة من الاحتلال تصل إلى حدود نهر الليطاني، وربما تصل حسب مطالب بعض الصقور في تل أبيب إلى بيروت مجددا، ليعيد التاريخ نفسه لكن بصورة درامية بعد أربعين سنة من مشاهد رُسمت بالدم في ذاكرة العالم.
لكن على العكس من موقف بعض قيادات جيش الاحتلال العسكريين، وفي مقدمتهم أوري غوردين قائد المنطقة الشمالية، ممن يطالبون بشن عملية عسكرية برية تغير الأوضاع ميدانيا، يحذر العديد من المخططين الإستراتيجيين الإسرائيليين مثل تامير هايمن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق "أمان" من أن سيناريو العملية البرية سيجلب تحديات وعقبات أكثر من تلك التي سيحلها.
لقد تعرض جيش الاحتلال لإنهاك على مدار قرابة عام من القتال في غزة، وجنود الاحتياط يعانون من فقدان وظائفهم ومن مشكلات أسرية تؤثر على صحتهم النفسية وحياتهم الاجتماعية، فيما الأطراف الإقليمية والدولية غير متحمسة لحرب في لبنان قد تشعل المنطقة.
كما أن الأفكار الداعية لتدشين منطقة عازلة أمنية في الجنوب اللبناني ستُحوِّل الجنوب إلى بؤرة استنزاف عميقة لن تجلب الأمن والاستقرار لا لسكان الشمال ولا لجيش الاحتلال، فضلا عن أن كلفة القتال البري في جنوب لبنان يُتوقَّع أن تكون أكبر من القتال في غزة، نظرا لامتلاك حزب الله أسلحة متطورة غير متوافرة في غزة، ووجود أنفاق وبنية عسكرية تتيح لعناصره شن هجمات دامية ضد جنود الاحتلال.
وأخيرا، إن لبنان ليس محاصرا بريا مثل غزة، فلديه حدود برية متصلة تمتد إلى سورية والعراق وإيران، ولن تقف طهران على الأرجح متفرجة على أي عملية عسكرية للاحتلال برية تسعى لتدمير مقدرات حزب الله في الجنوب.
وسترسل طهران مستشاريها العسكريين إلى لبنان مثلما فعلت عقب الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وستحشد الجماعات الموالية من تخوم أفغانستان وباكستان مثل "زينبيون" و"فاطميون"، وصولا إلى الجماعات العراقية والحوثيين من اليمن لشد أزر حزب الله ومساندته، مما يعني تحول المنطقة إلى قطعة مشتعلة من القتال والهجمات التي قد يصعب السيطرة على وتيرتها وحجمها.
لكن ذلك لا يعني أن الحرب الشاملة خيار مستبعد تماما. فحكومة نتنياهو الحالية تتصرف وفق منطق مختلف عن الحكومات السابقة في عهود أمثال بن غوريون ورابين وبيريز وباراك، فالشعور بالتهديد الوجودي إثر طوفان الأقصى يجعلها تُمعن في المجازر يمنة ويسرة، ووجود تيار قومي ديني يتبنى أفكار التهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة، وتغيير الواقع في المسجد الأقصى، ويدعو لشن حرب على إيران لتدمير المنشآت النووية وصولا إلى العمل على تغيير نظام الحكم فيها، يعني أن ديناميكية الأحداث يصعب التحكم أو حتى التنبؤ بها، وأن الأطراف التي تحرص على تجنب الحرب الشاملة مثل واشنطن وطهران قد تجد نفسها أمام أمر واقع يُجبرها على تجرع السم والمُضي فيما لا تريده.
فحزب الله لم يسعَ لقصف تخوم حيفا طيلة عشرة شهور من القتال، لكنه اضطر إلى ذلك في محاولة لكبح جماح الاندفاعة من قبل الاحتلال، التي يبدو أنها ماضية في طريقها محاولةً دهس أعدائها كافة، وهي مغامرة خطيرة قد تجد نفسها في نهايتها غارقة في دوامة من جبهات استنزاف تثخن جراحها بدلا من تضميدها.-(وكالات)

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