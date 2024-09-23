هل تنجح مغامرة نتنياهو بجلب أمن مفقود في الشمال منذ عقود؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - تشير المعلومات المتواترة منذ هجمات "البيجر" واللاسلكي إلى أن إسرائيل أعدت العدة لهذه الهجمة منذ سنوات طويلة، قدرها مسؤولون لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بـ15 عاما كاملة، اخترقت إسرائيل خلالها سلاسل توريد معدات الاتصال الخاصة بالحزب اللبناني، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول "سر التوقيت" أو لماذا اختارت إسرائيل الضغط على "الزر الأحمر" الآن.
في هذا السياق، أشار مئير بن شابات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، قبل بدء التصعيد الأخير، إلى ضرورة تفكيك حلقة النار التي أقامتها طهران حول إسرائيل، مما يتطلب تقويض قدرات حزب الله في جنوب لبنان، وإجباره على الانسحاب إلى شمال نهر الليطاني.
بدأ التصعيد مع إعلان جيش الاحتلال نقل مركز ثقل عملياته من غزة إلى الجبهة الشمالية، وهو ما تواكب مع تحريك الفرقة 98 بالجيش من غزة نحو حدود لبنان للتلويح بقرب تنفيذ عملية برية موسعة في الجنوب اللبناني.
وبالتزامن، زادت القيادة السياسية والعسكرية للكيان المحتل من وتيرة عض أصابع حزب الله بهدف تغيير معادلات القتال السائدة منذ بدء الحرب، فهي تريد إعادة المستوطنين إلى منازلهم، والتخلص من عار إقامة منطقة أمنية في الشمال للمرة الأولى منذ تأسيس الكيان، وتريد فرض كلفة كبيرة على حزب الله تجبره على فك ربطه ملف جبهة لبنان بوقف الحرب في غزة، لإضعاف موقف المقاومة في غزة وإيجاد أجواء تتيح ممارسة المزيد من الضغوط عليها لقبول صفقة وقف إطلاق نار بشروط إسرائيلية.
ومن جهته، عزز نتنياهو بتلك الهجمات من شعبيته ورصيده في مواجهة أصوات المعارضة التي تتهمه بالتخلي عن سكان الشمال، والتعايش مع هجمات حزب الله.
لكن رغم تكثيف جيش الاحتلال لهجماته على لبنان، فإنه ما يزال يعمل ضمن معادلة التصعيد دون الحرب الشاملة، فهو لم يستهدف بعد البنى التحتية المدنية في لبنان، وكرس هجماته ضد البنى العسكرية والمقاتلين، مما أدى إلى وقوع خسائر في المدنيين ومنشآتهم لكن بالتبعية وليس كمُستهدف أول، ما يعني أن الاحتلال لم يتخذ بعد قرار خوض حرب شاملة على الجبهة الشمالية، على الأقل حتى اللحظة.
غير أن نتنياهو لم يكن ليذهب إلى هذا المدى من التصعيد بدون غطاء الدعم الأميركي. فرغم أن واشنطن تصرح برفضها حدوث حرب في لبنان، وتدعو للتفاوض بين الجانبين، ويكاد مبعوث بايدن إلى لبنان آموس هوكشتاين يقيم بالمنطقة، فما إن يغادرها إلا ويعود لها سريعا كل بضعة أسابيع، فإن الدعم العسكري الأميركي لم ينقطع.
فقبل أيام من التصعيد الإسرائيلي على جبهة لبنان، زار قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إسرائيل، واجتمع في مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال في مدينة صفد مع كبار القادة لبحث تجهيزاتهم لتوسيع نطاق القتال في لبنان.
وعقب تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي، أعلن البنتاغون أن مجموعة حاملة الطائرات "ترومان" ستُبحر لشرق البحر المتوسط، أي بالقرب من سواحل لبنان. فيما يتواصل سريان الجسر الجوي والبحري الأميركي بالذخائر والأسلحة إلى موانئ الاحتلال ومطاراته. هذا الدعم المفتوح يُغري نتنياهو بأنه مهما فعل فسيجد واشنطن في ظهره لتُقيله من عثراته، وهو وضع يقود المنطقة نحو الحرب الشاملة التي تدّعي واشنطن أنها لا تريدها.
في مواجهة تلك الضربات المتتالية والمؤلمة والمفاجئة التي تعرض لها حزب الله، عضّ أمين عام الحزب حسن نصر الله على جراحه، وظهر سريعا في كلمة مصورة بعد التفجيرات المتتالية في لبنان، ليُقِرَّ بخطورة ما حدث، لكنه سعى لإحباط الأهداف السياسية الإسرائيلية الكامنة خلف تلك الهجمات، وعلى رأسها الفصل بين لبنان وغزة.
فشدد على أن جبهة لبنان ستظل مرتبطة بجبهة غزة مهما كانت الخسائر والتضحيات، ثم تحدى نصر الله نتنياهو وغالانت علنا بأنهما لن يستطيعا إعادة السكان إلى بيوتهم في الشمال ما لم تتوقف الحرب مع غزة.
ورغم اغتيال إبراهيم عقيل ورفاقه، وقصف الاحتلال المكثف على الجنوب اللبناني لتدمير منصات صواريخ الحزب ومقدراته العسكرية، فإن الحزب بدأ بتنفيذ هجماته الصاروخية الأوسع مدى، حيث بلغت صواريخه تخوم حيفا، كما استخدم طرازا جديدة من الصواريخ مثل فادي 1 و2، التي يبلغ مدى الأول منها 70 كيلومترا، والثاني 105 كيلومترات.
لكن تصعيد حزب الله ما يزال هو الآخر تحت سقف الحرب الشاملة، فهو لم يستخدم بعد صواريخه الدقيقة طويلة المدى، ولم يقصف تل أبيب، وركزت هجماته على مقرات وقواعد عسكرية، وبالتحديد قاعدة ومطار رامات ديفيد والمجمعات الصناعية التابعة لشركة رفائيل للصناعات العسكرية، ووضع مئات الآلاف من الإسرائيليين تحت النار لإثبات أن عودة السكان إلى الشمال ما زالت بعيدة المنال، بل وأن دائرة المتضررين من القتال ستتسع بعكس مراد نتنياهو وجيشه وحكومته.
لقد أدرك حزب الله أن سياسة ضبط النفس والردود المحدودة على كسر قواعد الاشتباك، مثلما حدث عقب اغتيال الشيخ صالح العاروري في بيروت ثم اغتيال القائد العسكري للحزب فؤاد شكر، شجعت تل أبيب على التمادي، وأيقن أن الخوف من التصعيد نحو الحرب الشاملة يعني فقدان زمام المبادرة، وترك الاحتلال ليحدد وتيرة المعركة وأبعادها.
ولكن ما يزال الحزب يخشى من اندلاع حرب واسعة تتضرر فيها حاضنته الاجتماعية، وتتعرض فيها البنية التحتية بلبنان للدمار، ويتلقى فيها الحزب ضربات موجعة قد تُغري أطرافا داخلية مناوئة بممارسة مزيد من الضغوط عليه، ما يعني فقدان المكتسبات التي راكمها طوال أربعة عقود.
إن الجنون يُواجَه بالجنون، وقد اختار نتنياهو المُضي في سياسة حافة الهاوية بهدف فرض واقع جديد يضع فيه حزب الله بين المطرقة والسندان، فإما أن يتلقى الحزب الضربات المتتالية المؤلمة لإجباره على تغيير مواقفه لقبول المطالب الإحتلال السالف ذكرها، وإما أن يختار التصعيد الذي ربما سيُقابَل بحملة برية موسعة من الاحتلال تصل إلى حدود نهر الليطاني، وربما تصل حسب مطالب بعض الصقور في تل أبيب إلى بيروت مجددا، ليعيد التاريخ نفسه لكن بصورة درامية بعد أربعين سنة من مشاهد رُسمت بالدم في ذاكرة العالم.
لكن على العكس من موقف بعض قيادات جيش الاحتلال العسكريين، وفي مقدمتهم أوري غوردين قائد المنطقة الشمالية، ممن يطالبون بشن عملية عسكرية برية تغير الأوضاع ميدانيا، يحذر العديد من المخططين الإستراتيجيين الإسرائيليين مثل تامير هايمن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق "أمان" من أن سيناريو العملية البرية سيجلب تحديات وعقبات أكثر من تلك التي سيحلها.
لقد تعرض جيش الاحتلال لإنهاك على مدار قرابة عام من القتال في غزة، وجنود الاحتياط يعانون من فقدان وظائفهم ومن مشكلات أسرية تؤثر على صحتهم النفسية وحياتهم الاجتماعية، فيما الأطراف الإقليمية والدولية غير متحمسة لحرب في لبنان قد تشعل المنطقة.
كما أن الأفكار الداعية لتدشين منطقة عازلة أمنية في الجنوب اللبناني ستُحوِّل الجنوب إلى بؤرة استنزاف عميقة لن تجلب الأمن والاستقرار لا لسكان الشمال ولا لجيش الاحتلال، فضلا عن أن كلفة القتال البري في جنوب لبنان يُتوقَّع أن تكون أكبر من القتال في غزة، نظرا لامتلاك حزب الله أسلحة متطورة غير متوافرة في غزة، ووجود أنفاق وبنية عسكرية تتيح لعناصره شن هجمات دامية ضد جنود الاحتلال.
وأخيرا، إن لبنان ليس محاصرا بريا مثل غزة، فلديه حدود برية متصلة تمتد إلى سورية والعراق وإيران، ولن تقف طهران على الأرجح متفرجة على أي عملية عسكرية للاحتلال برية تسعى لتدمير مقدرات حزب الله في الجنوب.
وسترسل طهران مستشاريها العسكريين إلى لبنان مثلما فعلت عقب الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وستحشد الجماعات الموالية من تخوم أفغانستان وباكستان مثل "زينبيون" و"فاطميون"، وصولا إلى الجماعات العراقية والحوثيين من اليمن لشد أزر حزب الله ومساندته، مما يعني تحول المنطقة إلى قطعة مشتعلة من القتال والهجمات التي قد يصعب السيطرة على وتيرتها وحجمها.
لكن ذلك لا يعني أن الحرب الشاملة خيار مستبعد تماما. فحكومة نتنياهو الحالية تتصرف وفق منطق مختلف عن الحكومات السابقة في عهود أمثال بن غوريون ورابين وبيريز وباراك، فالشعور بالتهديد الوجودي إثر طوفان الأقصى يجعلها تُمعن في المجازر يمنة ويسرة، ووجود تيار قومي ديني يتبنى أفكار التهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة، وتغيير الواقع في المسجد الأقصى، ويدعو لشن حرب على إيران لتدمير المنشآت النووية وصولا إلى العمل على تغيير نظام الحكم فيها، يعني أن ديناميكية الأحداث يصعب التحكم أو حتى التنبؤ بها، وأن الأطراف التي تحرص على تجنب الحرب الشاملة مثل واشنطن وطهران قد تجد نفسها أمام أمر واقع يُجبرها على تجرع السم والمُضي فيما لا تريده.
فحزب الله لم يسعَ لقصف تخوم حيفا طيلة عشرة شهور من القتال، لكنه اضطر إلى ذلك في محاولة لكبح جماح الاندفاعة من قبل الاحتلال، التي يبدو أنها ماضية في طريقها محاولةً دهس أعدائها كافة، وهي مغامرة خطيرة قد تجد نفسها في نهايتها غارقة في دوامة من جبهات استنزاف تثخن جراحها بدلا من تضميدها.-(وكالات)
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