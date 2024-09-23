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اقتحامات ومواجهات واعتقالات بالضفة المحتلة.. وشهداء وجرحى بقصف في غزة

9/23/2024 11:50:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وشن حملات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
استشهد في اليوم الـ353 للعدوان على غزة، في عدة مجازر 23 فلسطينيا بمناطق ارتكبها الاحتلال بمناطق متفرقة من القطاع.
في غضون ذلك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وتفجير عبوة في قوة راجلة للاحتلال في رفح.
وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها الليلية لمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، وشنت حملات دهم واعتقالات وترويع للفلسطينيين.
وذكر جهاز الدفاع المدني باستشهاد أم و4 من أطفالها، وإصابة آخرين بجروح، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة السمك في مدينة دير البلح.
وأضاف في بيان آخر أن قصف الاحتلال على مدرسة خالد بن الوليد بمخيم النصيرات خلف 3 شهداء؛ زوج وزوجته وطفلتهما، بينما أُصيب آخرون.
كما أصيب عدد من الأطفال في قصف نفذته مسيرة للاحتلال على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، كما نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا مركزا على مواقع محاذية لمحور نتساريم وسط القطاع.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال غزة يواجه الفلسطينيون هناك معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر جيش الاحتلال على الدوام أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.
ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، وبعضهم يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 60 فلسطينيا خلال حملة دهم واسعة في بلدة حارس غربي مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية.
كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة قرية حارس في محافظة سلفيت واحتجز طلبة ومعلمين فيها لا يُعلم عددهم، وفق شهود عيان.
وذكرت وسائل الاعلام أن جيش الاحتلال اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقي نابلس، وبلدات دورا والريحية ومخيم الفوار جنوبي الخليل، وبلدتي بيت لقيا وإمرين في قضاء رام الله.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومين أطلقوا الرصاص باتجاه قوات الاحتلال، كما فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية داخل المخيم.
بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شخص يعمل في قاعدة بيت جبرين العسكرية الإسرائيلية بمدينة الخليل في الضفة الغربية، إثر محاولته طعن جندي.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشتبها به حاول مهاجمة جندي في قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل أمس وتم تحييده بإطلاق نار.
وتابعت "على ما يبدو، فإن المهاجم عامل من المواطنين العرب (داخل إسرائيل) كان يعمل في القاعدة وبدأ بمهاجمة أحد الجنود، فأطلق جندي آخر النار عليه.. والمشتبه به في حالة حرجة".
كذلك اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الريحية جنوبي الخليل.
واعتقل جيش الاحتلال فلسطينيا بعد دهم منزله فيما انتشر الجنود في عدد من شوارع القرية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوبي مدينة دورا.
وبالتوازي مع حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وذكرت أنباء بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة حوسان غرب بيت لحم جنوبي الضفة، وداهمت منطقة عين الهوية وأجرت عمليات بحث وتمشيط واسعة.
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال في مدينة طوباس، وأن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.
وأصيب فلسطينيان اثنين برصاص قوات الاحتلال في قرية عربونة شرقي جنين.
وكانت قوات خاصة من الاحتلال اقتحمت البلدة وتبعتها تعزيزات عسكرية حاصرت منزلا لاعتقال أحد المطلوبين.-(وكالات)

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