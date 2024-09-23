اقتحامات ومواجهات واعتقالات بالضفة المحتلة.. وشهداء وجرحى بقصف في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الأراضي الفلسطينية - تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وشن حملات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
استشهد في اليوم الـ353 للعدوان على غزة، في عدة مجازر 23 فلسطينيا بمناطق ارتكبها الاحتلال بمناطق متفرقة من القطاع.
في غضون ذلك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وتفجير عبوة في قوة راجلة للاحتلال في رفح.
وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها الليلية لمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، وشنت حملات دهم واعتقالات وترويع للفلسطينيين.
وذكر جهاز الدفاع المدني باستشهاد أم و4 من أطفالها، وإصابة آخرين بجروح، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة السمك في مدينة دير البلح.
وأضاف في بيان آخر أن قصف الاحتلال على مدرسة خالد بن الوليد بمخيم النصيرات خلف 3 شهداء؛ زوج وزوجته وطفلتهما، بينما أُصيب آخرون.
كما أصيب عدد من الأطفال في قصف نفذته مسيرة للاحتلال على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، كما نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا مركزا على مواقع محاذية لمحور نتساريم وسط القطاع.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال غزة يواجه الفلسطينيون هناك معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر جيش الاحتلال على الدوام أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.
ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، وبعضهم يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 60 فلسطينيا خلال حملة دهم واسعة في بلدة حارس غربي مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية.
كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة قرية حارس في محافظة سلفيت واحتجز طلبة ومعلمين فيها لا يُعلم عددهم، وفق شهود عيان.
وذكرت وسائل الاعلام أن جيش الاحتلال اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقي نابلس، وبلدات دورا والريحية ومخيم الفوار جنوبي الخليل، وبلدتي بيت لقيا وإمرين في قضاء رام الله.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومين أطلقوا الرصاص باتجاه قوات الاحتلال، كما فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية داخل المخيم.
بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شخص يعمل في قاعدة بيت جبرين العسكرية الإسرائيلية بمدينة الخليل في الضفة الغربية، إثر محاولته طعن جندي.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشتبها به حاول مهاجمة جندي في قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل أمس وتم تحييده بإطلاق نار.
وتابعت "على ما يبدو، فإن المهاجم عامل من المواطنين العرب (داخل إسرائيل) كان يعمل في القاعدة وبدأ بمهاجمة أحد الجنود، فأطلق جندي آخر النار عليه.. والمشتبه به في حالة حرجة".
كذلك اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الريحية جنوبي الخليل.
واعتقل جيش الاحتلال فلسطينيا بعد دهم منزله فيما انتشر الجنود في عدد من شوارع القرية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوبي مدينة دورا.
وبالتوازي مع حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وذكرت أنباء بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة حوسان غرب بيت لحم جنوبي الضفة، وداهمت منطقة عين الهوية وأجرت عمليات بحث وتمشيط واسعة.
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال في مدينة طوباس، وأن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.
وأصيب فلسطينيان اثنين برصاص قوات الاحتلال في قرية عربونة شرقي جنين.
وكانت قوات خاصة من الاحتلال اقتحمت البلدة وتبعتها تعزيزات عسكرية حاصرت منزلا لاعتقال أحد المطلوبين.-(وكالات)
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