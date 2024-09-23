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الأمم المتحدة تعتمد ميثاق المستقبل للبشرية.. وروسيا تعارض

9/23/2024 11:50:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأمم المتحدة - تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساء أول من أمس "ميثاقا من أجل المستقبل" يهدف إلى رسم "مستقبل أفضل" للبشرية، رغم معارضة بعض الدول بينها روسيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلق في العام 2021 فكرة "قمة المستقبل" التي قدمت على أنّها "فرصة فريدة" لتغيير مسار تاريخ البشرية.
وقال غوتيريش أول من أمس بعد إقرار النص "لقد فتحنا الباب، وعلينا الآن جميعا عبوره، لأن الأمر لا يتعلق بسماع أحدنا الآخر فحسب بل أيضا بالتحرك".
وقبل انطلاق القمة، أشار غوتيريش إلى بعض الإحباط، إذ دعا الدول إلى إظهار "البصيرة" و"الشجاعة" وأيضا "أقصى الطموح" لتعزيز المؤسسات الدولية "التي عفا عليها الزمن" ولم تعد قادرة على الاستجابة بفعالية للتهديدات الراهنة.
وكمقدمة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم، يتوقع أن يحضر عشرات رؤساء الدول والحكومات هذه القمة التي انطلقت أول من أمس واختتمت مساء أمس.
وبعد مفاوضات شاقة استمرت لغاية مساء أمس، الا أن روسيا أبدت معارضتها للنص، لكن ذلك لا يعني أنّها حالت دون اعتماده.
وقال سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي "لا يمكن اعتبار ذلك تعددية. هذا النص لا يرضي أحدا".
لكن الرد جاء سريعا من المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصف من على منبر الأمم المتحدة الميثاق بأنه "بوصلة"، وقال لصحفيين إنه أمر "مزعج" أن روسيا "لا تريد أن تسلك المسار الذي اختارته بقية العالم".
وأرادت روسيا، بدعم من بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسورية، تقديم تعديل يؤكد أن الأمم المتحدة "لا يمكنها التدخل" في الشؤون "الداخلية" للدول، لكن غالبية الأعضاء في الجمعية رفضوا أخذ هذا الاقتراح في الاعتبار.
وفي الميثاق، يلتزم القادة تعزيز النظام المتعدّد الأطراف "لمواكبة عالم متغيّر" و"حماية حاجات ومصالح الأجيال الحالية والمستقبلية" المهدّدة "بأزمات متواصلة". وبحسب النصّ، يؤمن هؤلاء القادة "بوجود طريق نحو مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".-(وكالات)

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