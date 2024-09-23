غارات صهيونية على جنوب لبنان تخلف مئات الشهداء والجرحى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- يوم دام على لبنان أمس، خلف مئات الشهداء والجرحى. وقد نفذت قوات الاحتلال الاسرائيل مئات الغارات على جنوب لبنان وبيروت ومناطق اخرى في وقت حذرت فيه قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) من خطورة الوضع في لبنان، معتبرة إياه تصعيدا له عواقب إقليمية مدمرة.
وأضافت قوة حفظ السلام في بيان، أمس أن "أي تصعيد إضافي لهذا الوضع الخطير يمكن أن تكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة، ليس فقط لأولئك، الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق ولكن أيضًا على المنطقة ككل". وأعربت عن قلقها البالغ على سلامة المدنيين في جنوب لبنان وسط حملة القصف الأكثر كثافة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ونبهت أن الهجمات على المدنيين لا تشكّل انتهاكات للقانون الدولي فحسب، بل قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وكررت اليونيفيل دعوتها القوية للتوصل إلى حل دبلوماسي، وحثّت جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحياة المدنيين وضمان عدم تعريضهم للأذى.
وشددت على ضرورة "إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم."
ومساء أمس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربة محددة الأهداف في بيروت.
وذكرت تقارير صحفية أخرى بأن قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله علي كركي هو المستهدف من الضربة على بيروت، وفي وقت لاحق من مساء أمس ذكرت مصادر من حزب الله فشل محاولة الاحتلال اغتيال كركي .
فيما قال مصدر أمني لبناني بأن الضربة على الضاحية الجنوبية مجدداً، استهدفت حي ماضي المكتظ بالسكان.
وفي أحدث تعليق للولايات المتحدة، على التصعيد العسكري للاحتلال على لبنان، قالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إنها ستعزز قواتها في الشرق الأوسط بقوة إضافية "صغيرة"، وسط توقعات احتمال توسع التصعيد لنطاق إقليمي.
وكانت "البنتاغون"، قالت يوم الجمعة الماضي إن حاملة الطائرات"يو إس إس ترومان" توجهت إلى شرق المتوسط.
وقالت وزارة الدفاع إن المنطقة تضم حاليا مجموعة من حاملات الطائرات الأميركية الأخرى من بينها حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت".
إلى ذلك أوضح وزير الصحة فراس أبيض أن آلاف العائلات نزحت من المناطق المستهدفة. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الحصيلة الأخيرة للغارات بلغت "274 شهيدا بينهم 21 طفلا و39 امرأة"، لافتا إلى أن بعض الشهداء لم يتم التعرف عليهم.
كما أشار إلى إصابة "1024 جريحا شاركت 27 مستشفى في استقبالهم".
يأتي ذلك فيما نزحت مئات العائلات من الجنوب، وسط انتشار مشاهد الدمار.
ودعت بريطانيا مواطنيها إلى مغادرة لبنان في الحال، بعد دعوة مماثلة أطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا.
وفيما أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي تعطيل المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد. قررت السلطات فتح المؤسسات التعليمية لإيواء النازحين جراء أعنف قصف للاحتلال على جنوب البلاد منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
في الأثناء، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش سيشن قريبا هجمات في عمق منطقة البقاع شرق لبنان.
وقال المتحدث إن هجوم الجيش الإسرائيلي على لبنان جاء "ضربة استباقية" بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل.
وذكرت أنباء بأن الغارات استهدفت بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية جنوبي لبنان.
كما طالت الغارات محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.
في المقابل، أعلن حزب الله إطلاقه أنه نفذ سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، ووصلت إلى مستوطنات بالضفة الغربية.
وضربت الصواريخ مواقع في الجولان والجليل وحيفا وعكا، كما سقط بعضها في مستوطنات للاحتلال غرب سلفيت وشرق قلقيلية وجنوب نابلس بالضفة الغربية، وفقا لتقارير إعلامية فلسطينية وعبرية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية باشتعال النيران في موقع للجيش الإسرائيلي قرب سلفيت، كما بثت منصات فلسطينية مشاهد تظهر سقوط صواريخ من لبنان على مستوطنات ومحيطها شمال غربي الضفة الغربية.
وأطلق الاحتلال صفارات الإنذار في مناطق واسعة تشمل ما يُعرف بتل أبيب الكبرى ومواقع قريبة من مطار بن غوريون، وكذلك في مرج بن عامر والضفة الغربية.
وأعلن حزب الله كذلك في سلسلة بيانات منذ صباح أمس أنه قصف بعشرات الصواريخ قاعدة ومطار رامات دافيد ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل بمنطقة زفولون شمال مدينة حيفا.
كما أعلن استهداف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.
ورصد الاحتلال نحو 165 صاروخا أطلقت من لبنان يوم أمس وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وذكرت أنباء أن رسائل نصية واتصالات هاتفية وصلت لسكان في جنوب لبنان للابتعاد عن مواقع أسلحة حزب الله.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع في الكيان المحتل يوآف غالانت قوله إن ما يجري الآن "مرحلة جديدة في القتال" في جنوب لبنان.
وحث غالانت الإسرائيليين على التحلي برباطة الجأش خلال الأيام المقبلة.
في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني أن سلاح الجو سيبدأ هجمات واسعة وقوية في كل أنحاء لبنان.
وأضاف أن حزب الله قد يرد بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
كما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري في الكيان المحتل أن تل أبيب تركز على العمليات الجوية وليست لديها خطط فورية لعملية برية.
وخلال الأسبوع الماضي تصاعدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات في أنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3250 جريحا، إلى جانب غارة جوية استهدفت يوم الجمعة الماضي الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 شهيدا -بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل- و68 جريحا.
وفجر أول من أمس، قصف حزب الله بصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" مواقع عسكرية في مدينة حيفا للمرة الأولى منذ بداية المواجهات، مما أسفر عن إصابة إسرائيليين وأضرار مادية كبيرة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال الحزب إن هذا القصف هو رد أولي على تفجير أجهزة الاتصال، والذي أوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى من عناصره والمدنيين في عدة مناطق بلبنان.-(وكالات)
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