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غارات صهيونية على جنوب لبنان تخلف مئات الشهداء والجرحى

9/23/2024 11:50:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- يوم دام على لبنان أمس، خلف مئات الشهداء والجرحى. وقد نفذت قوات الاحتلال الاسرائيل مئات الغارات على جنوب لبنان وبيروت ومناطق اخرى في وقت حذرت فيه قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) من خطورة الوضع في لبنان، معتبرة إياه تصعيدا له عواقب إقليمية مدمرة.
وأضافت قوة حفظ السلام في بيان، أمس أن "أي تصعيد إضافي لهذا الوضع الخطير يمكن أن تكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة، ليس فقط لأولئك، الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق ولكن أيضًا على المنطقة ككل". وأعربت عن قلقها البالغ على سلامة المدنيين في جنوب لبنان وسط حملة القصف الأكثر كثافة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ونبهت أن الهجمات على المدنيين لا تشكّل انتهاكات للقانون الدولي فحسب، بل قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وكررت اليونيفيل دعوتها القوية للتوصل إلى حل دبلوماسي، وحثّت جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحياة المدنيين وضمان عدم تعريضهم للأذى.
وشددت على ضرورة "إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم."
ومساء أمس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربة محددة الأهداف في بيروت.
وذكرت تقارير صحفية أخرى بأن قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله علي كركي هو المستهدف من الضربة على بيروت، وفي وقت لاحق من مساء أمس ذكرت مصادر من حزب الله فشل محاولة الاحتلال اغتيال كركي .
فيما قال مصدر أمني لبناني بأن الضربة على الضاحية الجنوبية مجدداً، استهدفت حي ماضي المكتظ بالسكان.
وفي أحدث تعليق للولايات المتحدة، على التصعيد العسكري للاحتلال على لبنان، قالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إنها ستعزز قواتها في الشرق الأوسط بقوة إضافية "صغيرة"، وسط توقعات احتمال توسع التصعيد لنطاق إقليمي.
وكانت "البنتاغون"، قالت يوم الجمعة الماضي إن حاملة الطائرات"يو إس إس ترومان" توجهت إلى شرق المتوسط.
وقالت وزارة الدفاع إن المنطقة تضم حاليا مجموعة من حاملات الطائرات الأميركية الأخرى من بينها حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت".
إلى ذلك أوضح وزير الصحة فراس أبيض أن آلاف العائلات نزحت من المناطق المستهدفة. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الحصيلة الأخيرة للغارات بلغت "274 شهيدا بينهم 21 طفلا و39 امرأة"، لافتا إلى أن بعض الشهداء لم يتم التعرف عليهم.
كما أشار إلى إصابة "1024 جريحا شاركت 27 مستشفى في استقبالهم".
يأتي ذلك فيما نزحت مئات العائلات من الجنوب، وسط انتشار مشاهد الدمار.
ودعت بريطانيا مواطنيها إلى مغادرة لبنان في الحال، بعد دعوة مماثلة أطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا.
وفيما أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي تعطيل المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد. قررت السلطات فتح المؤسسات التعليمية لإيواء النازحين جراء أعنف قصف للاحتلال على جنوب البلاد منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
في الأثناء، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش سيشن قريبا هجمات في عمق منطقة البقاع شرق لبنان.
وقال المتحدث إن هجوم الجيش الإسرائيلي على لبنان جاء "ضربة استباقية" بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل.
وذكرت أنباء بأن الغارات استهدفت بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية جنوبي لبنان.
كما طالت الغارات محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.
في المقابل، أعلن حزب الله إطلاقه أنه نفذ سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، ووصلت إلى مستوطنات بالضفة الغربية.
وضربت الصواريخ مواقع في الجولان والجليل وحيفا وعكا، كما سقط بعضها في مستوطنات للاحتلال غرب سلفيت وشرق قلقيلية وجنوب نابلس بالضفة الغربية، وفقا لتقارير إعلامية فلسطينية وعبرية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية باشتعال النيران في موقع للجيش الإسرائيلي قرب سلفيت، كما بثت منصات فلسطينية مشاهد تظهر سقوط صواريخ من لبنان على مستوطنات ومحيطها شمال غربي الضفة الغربية.
وأطلق الاحتلال صفارات الإنذار في مناطق واسعة تشمل ما يُعرف بتل أبيب الكبرى ومواقع قريبة من مطار بن غوريون، وكذلك في مرج بن عامر والضفة الغربية.
وأعلن حزب الله كذلك في سلسلة بيانات منذ صباح أمس أنه قصف بعشرات الصواريخ قاعدة ومطار رامات دافيد ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل بمنطقة زفولون شمال مدينة حيفا.
كما أعلن استهداف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.
ورصد الاحتلال نحو 165 صاروخا أطلقت من لبنان يوم أمس وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وذكرت أنباء أن رسائل نصية واتصالات هاتفية وصلت لسكان في جنوب لبنان للابتعاد عن مواقع أسلحة حزب الله.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع في الكيان المحتل يوآف غالانت قوله إن ما يجري الآن "مرحلة جديدة في القتال" في جنوب لبنان.
وحث غالانت الإسرائيليين على التحلي برباطة الجأش خلال الأيام المقبلة.
في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني أن سلاح الجو سيبدأ هجمات واسعة وقوية في كل أنحاء لبنان.
وأضاف أن حزب الله قد يرد بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
كما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري في الكيان المحتل أن تل أبيب تركز على العمليات الجوية وليست لديها خطط فورية لعملية برية.
وخلال الأسبوع الماضي تصاعدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات في أنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3250 جريحا، إلى جانب غارة جوية استهدفت يوم الجمعة الماضي الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 شهيدا -بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل- و68 جريحا.
وفجر أول من أمس، قصف حزب الله بصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" مواقع عسكرية في مدينة حيفا للمرة الأولى منذ بداية المواجهات، مما أسفر عن إصابة إسرائيليين وأضرار مادية كبيرة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال الحزب إن هذا القصف هو رد أولي على تفجير أجهزة الاتصال، والذي أوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى من عناصره والمدنيين في عدة مناطق بلبنان.-(وكالات)

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