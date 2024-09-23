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القسام تعلن اغتيال القائد حسين النادر

9/23/2024 11:50:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في بيان صادر منتصف الليلة، القائد الميداني القسامي/ حسين محمود النادر "أبو صالح" الذي ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية خلال العدوان على لبنان.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :
... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

"معركة طوفان الأقصى"

بأسمى آيات الفخر والشموخ والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين:

القائد الميداني القسامي/
حسين محمود النادر "أبو صالح"
(من جديدة مرجعيون - جنوب لبنان)

الذي ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، اليوم الإثنين 20 ربيع أول 1446 هـ الموافق 23 سبتمبر 2024 م؛ إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الغدر الصهيونية خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق.

وإننا إذ نزفُ شهيدنا البطل لنعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام
الإثنين 20 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق 2024/09/23 م".

MENAFN23092024000072011014ID1108706950

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