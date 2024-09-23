القسام تعلن اغتيال القائد حسين النادر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت كتائب الشهيد عز
الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في بيان صادر
منتصف الليلة، القائد الميداني القسامي/ حسين محمود النادر "أبو صالح" الذي
ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية خلال العدوان على لبنان.
وتاليا نص البيان
بالكامل:
"{وَلاَ
تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء
عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}
بيان عسكري صادر عن
:
... :::
كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...
"معركة
طوفان الأقصى"
بأسمى آيات الفخر
والشموخ والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء
شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين:
القائد الميداني
القسامي/
حسين محمود النادر
"أبو صالح"
(من جديدة
مرجعيون - جنوب لبنان)
الذي ارتقى شهيداً ضمن
معركة طوفان الأقصى، اليوم الإثنين 20 ربيع أول 1446 هـ الموافق 23 سبتمبر 2024 م؛
إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الغدر الصهيونية خلال العدوان الغاشم على لبنان
الشقيق.
وإننا إذ نزفُ شهيدنا
البطل لنعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى
دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى
كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى.
وإنه لجهاد نصر أو
استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين
القسام
الإثنين 20 ربيع الأول
1446 هـ
الموافق 2024/09/23 م".
MENAFN23092024000072011014ID1108706950
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