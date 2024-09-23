قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان

قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان
التاريخ
9/23/2024 11:50:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية
القطرية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ودعت الوزارة في بيان
المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لإلزام سلطات
الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الغاشم على لبنان وغزة.
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