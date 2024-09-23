طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على لبنان

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على بلدة الدوير في قضاء النبطية، جنوب لبنان. وكذلك أغارت طائرات الاحتلال على بلدتي السلطانية وكفردونين، جنوب لبنان.

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