طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدفت غارة جوية
إسرائيلية الليلة، مرتفعات بلدتي رياق وقصرنبا في البقاع، شرقي لبنان.
كما أكدت وسائل إعلام
لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي العاقبية والصرفند في جنوب لبنان.
وقال جيش الاحتلال
الإسرائيلي فيما بعد، إنه "استهدف في الساعات الأخيرة منصات إطلاق صواريخ
ومباني عسكرية تابعة لحزب الله بمناطق عدة في لبنان".
كما شنت الطائرات
الحربية الإسرائيلية غارة جوية على بلدة الدوير في قضاء النبطية، جنوب لبنان.
وكذلك أغارت طائرات
الاحتلال على بلدتي السلطانية وكفردونين، جنوب لبنان.
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