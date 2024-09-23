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طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على لبنان

9/23/2024 11:50:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدفت غارة جوية إسرائيلية الليلة، مرتفعات بلدتي رياق وقصرنبا في البقاع، شرقي لبنان.
كما أكدت وسائل إعلام لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي العاقبية والصرفند في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما بعد، إنه "استهدف في الساعات الأخيرة منصات إطلاق صواريخ ومباني عسكرية تابعة لحزب الله بمناطق عدة في لبنان".

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على بلدة الدوير في قضاء النبطية، جنوب لبنان.

وكذلك أغارت طائرات الاحتلال على بلدتي السلطانية وكفردونين، جنوب لبنان.

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