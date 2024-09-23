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السعودية تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته

9/23/2024 11:50:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الخارجية السعودية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية.
وجددت في بيان صادر منتصف الليلة، تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وحثت الأطراف كافة على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، داعية المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة.

وأكدت أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي.

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