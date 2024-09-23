السعودية تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وزارة الخارجية
السعودية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي
اللبنانية.
وجددت في بيان صادر
منتصف الليلة، تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة
للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.
وحثت الأطراف كافة على
التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، داعية المجتمع
الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات
في المنطقة.
وأكدت أهمية الحفاظ
على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي.
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