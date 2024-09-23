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فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان

9/23/2024 11:50:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير خارجية فرنسا جان نويل باروت، "طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع".
وشدد على ضرورة انتهاء الضربات التي تشن على جانبي الخط الأزرق على الفور.

ودعا باروت "الأطراف ومن يدعمونها" إلى تهدئة الأوضاع وتجنب حرب إقليمية من شأنها أن تكون مدمرة للجميع.

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