فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان

فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان
التاريخ
9/23/2024 11:50:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير خارجية فرنسا
جان نويل باروت، "طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع".
وشدد على ضرورة انتهاء
الضربات التي تشن على جانبي الخط الأزرق على الفور.
ودعا باروت "الأطراف
ومن يدعمونها" إلى تهدئة الأوضاع وتجنب حرب إقليمية من شأنها أن تكون مدمرة
للجميع.
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