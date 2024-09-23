بوريل: نقترب من اندلاع حرب شاملة
التاريخ
9/23/2024 11:50:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول السياسة
الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "التصعيد في لبنان خطير للغاية
ونقترب من اندلاع حرب شاملة".
وأضاف بوريل: "نحتاج
إلى السلام في الشرق الأوسط؛ لأن التصعيد يشكل خطرا على المنطقة".
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