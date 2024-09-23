قوات الاحتلال تشن حملات دهم واعتقال في بلدات عدة بالضفة

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وبيتا جنوب نابلس، ومخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، وبلدات عزون شرق قلقيلية، واليامون غرب جنين، وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وبلدتي الظاهرية وإذنا قضاء الخليل، وبلدة قطنة شمال القدس المحتلة، وبلدة طمون جنوب شرق طوباس.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.