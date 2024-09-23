قوات الاحتلال تشن حملات دهم واعتقال في بلدات عدة بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف
المواطنين الفلسطينيين.
وقالت وسائل إعلام
فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي نابلس والبيرة في الضفة الغربية وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وبيتا جنوب نابلس، ومخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، وبلدات عزون شرق قلقيلية، واليامون غرب جنين، وقرية دير أبو مشعل غرب
رام الله، وبلدتي الظاهرية وإذنا قضاء الخليل، وبلدة قطنة شمال القدس المحتلة، وبلدة
طمون جنوب شرق طوباس.
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