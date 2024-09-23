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بـ صواريخ فادي.. حزب الله يضرب مواقع عدة للاحتلال فجر الثلاثاء

9/23/2024 11:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مواقع عدة للاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".
وبحسب بيان صادر عنة الحزب، فإن مقاتليه قصفوا مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2، كما قصفوا قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2.‏

وأفاد البيان بأن مقاتلي حزب الله قصفوا قاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسة للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1، كما استهدفوا مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.

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