بـ صواريخ فادي.. حزب الله يضرب مواقع عدة للاحتلال فجر الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله
اللبناني أنه قصف مواقع عدة للاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، وذلك "دعماً لشعبنا
الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا
عن لبنان وشعبه".
وبحسب بيان صادر عنة
الحزب، فإن مقاتليه قصفوا مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصليات من صواريخ
فادي
1 وفادي 2، كما قصفوا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2.
وأفاد البيان بأن
مقاتلي حزب الله قصفوا قاعدة عاموس (القاعدة الرئيسة للنقل والدعم اللوجستي
للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1، كما استهدفوا مصنع
المواد المتفجرة في
منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.
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