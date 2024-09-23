المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا بالمسيرات هدفا في الجولان المحتل (فيديو)

المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا بالمسيرات هدفا في الجولان المحتل (فيديو)
التاريخ
9/23/2024 11:50:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت المقاومة
الإسلامية في العراق، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إنها هاجمت بطائرات مسيرة من طراز (الأرفد) هدفا إسرائيليا في الجولان
السوري المحتل.
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