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المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا بالمسيرات هدفا في الجولان المحتل (فيديو)

9/23/2024 11:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت المقاومة الإسلامية في العراق، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إنها هاجمت بطائرات مسيرة من طراز (الأرفد) هدفا إسرائيليا في الجولان السوري المحتل.

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