شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال مركبة في دير البلح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد مواطنان
فلسطينيان وأصيب آخرون، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في دير
البلح، وسط قطاع غزة.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، ذكرت مصادر محلية أن مُسيّرات الاحتلال قصفت مركبة شرق مدينة دير
البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال
عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023،
ما أسفر عن استشهاد 41,455 مواطنا، وإصابة 95,878 آخرين، غالبيتهم من الأطفال
والنساء، في حين ما تزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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