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شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال مركبة في دير البلح

9/23/2024 11:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في دير البلح، وسط قطاع غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، ذكرت مصادر محلية أن مُسيّرات الاحتلال قصفت مركبة شرق مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,455 مواطنا، وإصابة 95,878 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ما تزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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