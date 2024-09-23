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إيران: جريمة اغتيال هنية لن تبقى دون رد

9/23/2024 11:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة تصريحات منسوبة للرئيس مسعود بزشكيان تشير إلى استعداده لخفض التوتر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، "أدين جرائم الكيان الصهيوني في غزة والهجوم على لبنان وجريمة اغتيال هنية لن تبقى دون رد".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قال في البيان رقم 3 بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة".

وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدى برأس حربي يزن 7 كيلوغرامات تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد".

واختتم البيان: "نؤكد أن الكيان الصهيوني سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين".

واغتال الاحتلال الإسرائيلي هنية ومرافقه، يوم 31 تموز/ يوليو، عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط على خلفية توعد إيران وحزب الله بالرد.

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