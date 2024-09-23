إيران: جريمة اغتيال هنية لن تبقى دون رد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفى وزير الخارجية
الإيراني عباس عراقجي بشدة تصريحات منسوبة للرئيس مسعود بزشكيان تشير إلى استعداده
لخفض التوتر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عراقجي في
تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، "أدين جرائم الكيان الصهيوني في غزة
والهجوم على لبنان وجريمة اغتيال هنية لن تبقى دون رد".
وكان الحرس الثوري
الإيراني، قال في البيان رقم 3 بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل
هنية، إن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من
الادارة الأمريكية المجرمة".
وأضاف: "وفق
التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدى برأس حربي يزن 7
كيلوغرامات تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار
شديد".
واختتم البيان:
"نؤكد أن الكيان الصهيوني سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان
المناسبين".
واغتال الاحتلال الإسرائيلي
هنية ومرافقه، يوم 31 تموز/ يوليو، عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد
ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على
الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومنذ ذلك الحين، ارتفع
منسوب التوتر في الشرق الأوسط على خلفية توعد إيران وحزب الله بالرد.
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