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الدبلوماسية الإعلامية وكلفة الغياب

9/23/2024 11:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لن تستطيع الحكومة الجديدة، أو أي حكومة، تحمل الكلفة الباهظة التي سترافق أي غياب إعلامي أو ظهور غير مدروس للرئيس ووزرائه، في ظل هذا الطوفان الهائل من المعارك الحقيقية أم المفتعلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
المسألة لا تتعلق بمؤشرات الأداء، بل بمؤشرات الرضا، ولا علاقة لها أيضا بالتواجد في الميدان؛ فالتواجد بالميدان لا يضمن تخفيف الاحتقان، لا بل قد يعني مزيدا من التوتر والاستفزاز في وقت لا يحتمل أخطاء إعلامية تقوض رواية الدولة وتضر بصورتها الذهنية أمام المواطن.
القضية إذا هي قضية قيادة سياسية وليست إدارية؛ قيادة تحتاج إلى تفعيل كل أدوات "الدبلوماسية الإعلامية" وليس الدعاية والترويج. وهذا يتطلب أكثر من وجود ناطق إعلامي بالغ الكياسة والتهذيب فالأمر ليس متعلقا به وحده، بل بمنظومة اتصالية متكاملة وخطة تبدأ بالرئيس نفسه وتنتهي بأصغر مكتب يُعنى في خدمة الجمهور في أي مؤسسة حكومية.
الدبلوماسية الإعلامية تحتاج إلى أدوات، أهمها "النجومية أو الكاريزما السياسية" لأعضاء الحكومة أو على الأقل من يظهر منهم على الإعلام. وهي لعبة تحتكم لقواعد، أولها - كما عبر عنها الدكتور جان كرم في كتابه "الإعلام العربي إلى القرن الواحد والعشرين" - أنها "تأتي نتيجة لاختيار حر" لمشاهد يمتلك وحده القرار في المتابعة أو التوقف، ولا يوجد ما يجبره على ذلك.
أما القاعدة الثانية فتفترض أن "يكون النجم السياسي حقيقيا وليس تجريدا"، بمعنى أنه يعتمد على الأنسنة والحضور الجسدي والقبول. فالسياسي النجم هو إنسان في المقام الأول، يقدم الحقائق ويعرض الوقائع، لكنه يصل إلى الناس بمشاعره أيضا، عندما يتحدث بعفوية وصدق وبساطة، ويوزن ذلك بالبعد المعرفي والموضوعي الذي يخلق حوله هالة مستمدة من كونه إنسانا وليس خشبيا.
تحتاج الحكومة في البدايات، إلى أن تتبلور هذه القيادات وتضبط الخطط، لترسيخ "مركزية" الاتصال الحكومي لضمان تنسيق الرسائل الرسمية وتعزيز التوافق الداخلي لتوحيد الخطاب الرسمي منع التذبذب في المواقف، خاصة فيما يتعلق بالسياسات، هذا التذبذب الذي يخلق حالة من الحيرة عن ماهية موقف الدولة الحقيقي من الأشياء! ولا حاجة للحديث أكثر عما يحدث حاليا من سجال حول المناهج وغياب موقف واضح للدولة من الأمر.
مركزية الاتصال تتطلب الانتباه فورا إلى حسابات الوزراء الشخصية والعامة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة حساب الرئيس، والتعامل مع هذه الحسابات بمنتهى الدقة والحساسية. فالوزراء يواجهون منذ اليوم الأول ترصدا لأي هفوة أو تصريح غير محسوب، سيدخل الحكومة في دوامة من الأزمات الفرعية التي ستحتاج إلى التعامل الفوري، مما يخرجها عن أجندتها الحكومية، ويزيد من تآكل الثقة.
فشل العملية الاتصالية السياسية بمدخلاتها ومخرجاتها يعني مأزقا للدولة، لعدم تمكنها من كسب الثقة وتحسين الصورة الذهنية التي كلما تجذرت أصبح من الصعب تفكيكها، وهي مسألة مصيرية تحتاجها الحكومة لتعزيز شرعيتها السياسية وتنفيذ برامج التحديث السياسي والاقتصادي.
خلاصة القول: لا سياسة بدون تواصل، فلا يجوز أن تخاطر الدولة بمزيد من الفجوات مع الناس بسبب الإهمال والأخطاء والثغرات، لأن القضية لا تتعلق بالموارد وشحها، أو المعرفة ووجودها، فالحكومة تمتلك الطاقات والقدرات والوسائل، هي مسألة تتعلق فقط بالإرادة سياسية والرغبة في التغيير.

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