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مدد دستورية

9/23/2024 11:50:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتهينا من إجراء انتخابات مجلس النواب العشرين، وهو الذي جاء وفق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال تعديل الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي كقانوني الأحزاب والانتخاب، وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية يوم 15 الشهر الحالي، ومن خلاله بدأ عمر مجلس النواب وفق المادة (68) من الدستور لمدة أربع سنوات شمسية، وبناء عليه هناك مدد دستورية حددت تاريخ اجتماع مجلس الأمة وانعقاد الدورة العادية للمجلس حددها الدستور وفق المادة (78)، حيث يدعو جلالة الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من تشرين الأول من كل سنة، إلا أنه يجوز للملك إرجاء الاجتماع بإرادة ملكية ويُنشر بالجريدة الرسمية على أن لا يتجاوز هذا الإرجاء الشهرين.
وبالعودة إلى نشر النتائج بالجريدة الرسمية، فإن هناك مددا دستورية تحكم تقديم الطعون الانتخابية والفصل بها، وهنا يحق لكل ناخب التقدم بها للطعن بصحة نتيجة (أي فائز بمقعد نيابي) في مجلس النواب وفق المادة (71) من الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر النتائج بالجريدة الرسمية والتي تختص محكمة التمييز، لكونها أعلى محكمة نظامية في نظامنا القضائي بالفصل فيها خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها، ما يعني حكما أننا نحتاج لما بعد تاريخ منتصف شهر تشرين الثاني للانتهاء من فترة الطعون الانتخابية والفصل بها، من باب عدم الإخلال بالنتائج والتأكد من حسن سير العملية الانتخابية ونتائجها دستوريا وقانونيا، إذ يُتوقع أن تصدر إرادة ملكية بتأجيل اجتماع مجلس الأمة لما بعد تاريخ 15 تشرين الثاني وحتى الأول من كانون الأول وفق المدد الدستورية المتاحة لجلالة الملك، وعند تحديد موعد اجتماع المجلس فإن جلالة الملك يفتتحه بإلقاء خطبة العرش وفق المادة (79) من الدستور، وبعدها يستحق على الغرفة الأولى من السلطة التشريعية مجلس النواب انتخاب رئيس للمجلس لمدة سنة شمسية واحدة وفق المادة (69) من الدستور، وبعدها مناقشة بيان الحكومة ومنحها الثقة من عدمه وفق بيانها الوزاري.
إن الأشهر المقبلة ستشهد نشاطا سياسيا ملحوظا خاصة في ظل الدورة الأولى من عمر مجلس النواب الجديد العشرين، وبتواجد حكومة جديدة، نتمنى أن يؤدي مجلس النواب عمله بصورة أكثر فاعلية على الصعيد السياسي من خلال الرقابة والتشريع، وأن لا تكون هناك مناكفات سياسية غير مدروسة وشعبوية، تؤثر على منظومة الدولة داخليا وخارجيا، لأن العمل السياسي يجب أن تُحسب به نقاط الربح والخسارة، وأهمها عدم خسارة الوطن مهما اختلفنا في الأفكار والرؤى.

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