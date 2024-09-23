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مراجعة صعبة مع الصندوق

9/23/2024 11:50:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ستبدأ بعثة رسمية من صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الحالي مراجعتها الثانية للاتفاق الهيكلي مع الأردن، الممتد للفترة (2024-2028).
المراجعة الأولى التي تمت في شهر حزيران أنجزت على أكمل وجه، مدعومة بجانب سياسي مهم، رغم التراجع النسبي في إيرادات الخزينة في ذلك الوقت، إضافة إلى تحسن مؤشرات المملكة لدى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
لكن المراجعة الثانية، والتي من المرجح أن تستمر أسبوعين، ستكون هذه المرة صعبة، وستواجه بعض التحديات في المفاوضات الثنائية بين الصندوق والوفد الأردني في عدد من الجوانب الاقتصادية المهمة.
تكمن صعوبة المراجعة الثانية في انخفاض الإيرادات الضريبية عن التقديرات التي وردت في قانون الموازنة العامة لسنة 2024 بشكل ملحوظ.
ويقر المسؤولون المطلعون أن حجم التراجع في الإيرادات يُقدر بحوالي 700 مليون دينار على أقل تقدير، مما يعني زيادة في العجز المستهدف بنفس المبلغ، وهذا يخالف بلا شك تقديرات صندوق النقد ضمن البرنامج المتفق عليه.
كما ذكرنا سابقا، فإن الهبوط في الإيرادات كان لأسباب داخلية وخارجية، وبالنسبة للأسباب الداخلية، تم علاج الجزء الأكبر منها بعد قيام الحكومة السابقة بتخفيض نفقاتها بنسبة 15 %، ورفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية والسجائر.
أما الأسباب الخارجية، فتتعلق بالأوضاع الإقليمية وتداعيات حرب الإبادة في غزة، والتخوفات المستقبلية من توسيع نطاق الحرب لتصبح إقليمية، وكل هذا يلقي بظلال قاتمة على المناخ الاقتصادي في المنطقة عامة، والمملكة خاصة، حيث ستتأثر بيئة الأعمال بضغط كبير، مما سيحد من الاستثمار، والتدفقات السياحية، والأنشطة الإنتاجية، والاستهلاكية، وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الخسائر في إيرادات الدولة المحلية نتيجة التخوفات لدى المستثمرين والمستهلكين معا، وحالة عدم اليقين التي ستسود الأجواء الاقتصادية الوطنية، مما سيؤثر حتما بشكل سلبي على العملية الاقتصادية في مجمل القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
الحكومة السابقة، وقبل رحيلها بأيام قليلة، التقى وفد رسمي منها بمسؤولين كبار في صندوق النقد الدولي بنيويورك في زيارة خاطفة كان هدفها إطلاع المؤسسة الدولية على الأسباب الحقيقية لهبوط الإيرادات وعدم التمكن من تحقيق مؤشرات قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث أطلع الوفد الحكومي- ضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين كبارا-الصندوق على العوامل التي أدت إلى هذا الهبوط وكيفية تأثر الإيرادات بأسباب خارجية قاهرة أدت إلى هذا الانخفاض غير المتوقع، وهو أمر خارج عن قدرة الحكومة في السيطرة والتتبع.
الصندوق حينها تفهم الموقف الأردني، وقدر قدوم الوفد إليه مبكرا لإطلاعه على الوضع والمستجدات الاقتصادية، مبديا تفهما عاليا للعديد من المبررات الحكومية التي قدمها الوفد الرسمي، تاركا الموضوع للبت فيه من قبل البعثة التي ستزور المملكة نهاية هذا الشهر.
لا شك في أن الصندوق وافق على الإجراءات المالية الضريبية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السابقة، لكن يبقى السؤال الذي يُطرح دائما: هل ستتجاوز تداعيات حرب غزة تقديرات الحكومة، وتكون أكبر مما هي عليه الآن؟
من المؤكد أن الصندوق لن يكتفي بما اتخذته الحكومة من إجراءات، وسيكون هناك حديث حول كيفية اتخاذ مزيد من التدابير لضبط النفقات والسيطرة قدر الإمكان على العجز المالي في الموازنة، ناهيك عن أن هذه الإجراءات ستترجم في مشروع قانون موازنة 2025.
قد تصل الحكومة مع نهاية هذا العام إلى مستويات قريبة من المؤشرات المالية المستهدفة في 2024، وهذا الأمر مرتبط بحصول الأردن على مساعدات استثنائية من الولايات المتحدة خارج الاتفاق السنوي، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.
في نهاية المطاف، الاقتصاد الأردني وتوجهاته المستقبلية مرتبطان بتطورات الحالة الإقليمية، والضغوطات في تزايد مستمر، مما يتطلب سلوكا إنفاقيا حذرا يتناسب مع طبيعة المرحلة، ويكون أقرب إلى التحوط والأمان، والابتعاد عن أي مغامرات إنفاقية غير محسوبة قد تؤثر على المستقبل القريب.

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