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في الموتِ ومعانيه ومغزاه

9/23/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) لعلّ أجَلَّ لغزٍ وجوديٍّ لم يُفلح الإنسان في الإجابة عنه هو لغز الموت، فكانت محاولاتٌ جادّة وحثيثة للفيفٍ من الفلاسفة وبعض أعلام التراث العربيّ الإسلاميّ للتفكّر فيه، بحيث تباينت نظرتهم إلى الموت، واختلفت إجابتهم عن هذا اللّغز الوجوديّ الباعث على الحيرة. فالموت تجربةٌ وَسَمَتْ رحلة الإنسان في درب الحياة، وعلّمته أنّ الحياة على الرّغم من تنوُّعِ ملذّاتها، ووفرة نِعَمِها، هي، في نهاية المُطاف، عبارةٌ عن زوائل وفواتات.
الموت لا يُفاضل بين الناس، ولا يميّز بينهم بناءً على مراتبهم الاجتماعيّة وجنسهم وتوجّهاتهم الفكريّة والإيديولوجيّة. كما أنّ تجربة الموت هي حتميّة ولا نجوة منها مهما عمَّر الإنسان في دنياه. إذا كان الموتُ عادلاً ولا يُفاضل بين الخيّر والشرير، وبين المُتحدِّر من أسرة موسرة وبين المنكفئ في بركة شظف العيش، وبما أنّه حتميٌّ ويترصّد الإنسان أينما حلّ، وبما أنّ هذا الموت هو "الأكثر أماناً" كما يقول لوكريتيوس في "طبيعة الأشياء"، وأنّ الألم يكون قَبل الموت لا بعده، فلماذا يَهابه الإنسان إذن ويخاف منه ويمنحهُ مساحةً واسعة من التفكير والتأمّل المتروّ؟ ولماذا ينظر الإنسانُ نظرةً سلبيّة إلى الموت على الرّغم من أنّه ينضح بمحامد عديدة وفي مقدّمتها أنّه يُخلِّصُ الكائن البشري من أعباء الدنيا ومعاور الأيّام؟ ففي هذا الخلاص راحةٌ متكاملة من مطبّات العيش، وانفكاكٌ عن ضنك الحياة، وانعتاقٌ من عِقال التفكير المُنهك والشعور السيِّئ والمنحَّط.
أهمّ فيلسوف تصدّى للموت
عَرَّفَ ابن منظور الموت في اللّسان بأنّه نقيضُ الحياة؛ أي هو كناية عن أفول المرء وانتهائه. بيد أنّ ابن منظور بيّن، أيضاً، أنّ الموتَ ليس مُقترناً بالتجربة البشريّة فقط، بل إنّه كناية عن الثّبات والسّكون الذي يُصيبُ الأشياء الأخرى. نقرأ في هذا المضمار: "ماتت الخمر أي سكن غليانها (...) مات الماءُ إذا نشَّفتهُ الأرض (...) ماتت الريح أي سكنتْ" (لسان العرب، دار المعارف، د.ط، د.ت، ص4294-4295-4296).
كما أبرز ابن منظور، في المضمار نفسه، أنّ الموت لا ينضوي على الخلاص النهائي من الدنيا فحسب، بل هو كذلك إشارة إلى النوم الذي يستميلُ المرء ويُغرقه في دوّامةٍ يَفقِدُ فيها وعيه، ويعجز خلالها عن التفكير والتحكُّم في ذاته، لينال صفة "الموت الخفيف". ولعلّ الفكرة نفسها تبنَّاها محيي الدّين بن عربي حينما قال إنّ "الموت والنوم سواءٌ فيما تنتقل إليه المعاني" (الفتوحات المكيّة، ج3، ص444). أمّا "الموت الثقيل" فهو الزوال الذي يعني انتفاء فرضيّة الأوبة والقفول. وضّح أيضاً أنّ لفظة موت تحملُ دلائل أخرى من قبيل أنّها تشير إلى الفاقة والإملاق، وبلوغ مرحلة الكهولة التي هي تلميحٌ جليٌّ لبدء الانصرام والاضمحلال.
إنّ أهمّ فيلسوفٍ تصدّى لفكرة الموت بثباتٍ وبسالةٍ كبيرَيْن هو أبيقور، الذي حثَّ على ضرورة النّزوع إلى العيش البسيط والتخلُّص من داء السعي وراء الملذّات الذي يكون سبباً في ضلال المرء وعدم تعرّفه إلى السعادة الجوّانيّة التي لا تتحقّق إلّا بالتشبُّع بفكرة الاعتدال، والجنوح إلى التمسُّك بالأشياء البسيطة والعاديّة التي قد يستنكرها مَن انغمرَ في الشقاء النّاجم عن التلهّف إلى تحقيق أكبر قدرٍ من الرغبات التي لا تنتهي، ومن ثمّ يصير هذا الإنسان البسيط والمعتدل حاملاً لصفة: "الحكيم". أكّد أبيقور أنّ الحياة لم يبتكرها "فنّانٌ إلهيّ، بل هي مجرّدُ عرض من كونٍ ميكانيكي" (كامل عويضة، أبيقور، دار الكتب العلميّة، 1994، ص51)، ومن هذا المنطلق تولّد لدى أبيقور أنّ الحياة ما دامت لم تُخلق من طرف الإله، إذ هي نتاجٌ لـ "حركة الذرّات" فمن الطبيعي ألّا يخاف الإنسان من الموت. إنّ العيش البسيط والهانئ الخالي من العقد والشوائب التي تتمخّض عن اللّهث وراء تحقيق الرغبات التي لا حدّ لها، فكلّما تحقَّقت رغبة، تظهر أخرى، فيلجُ المرء عالماً لا نهاية له من النزوات والشهوات. وهنا يُصاب بالتكدُّر والجَّزع والشقاء، ويتبرّم من الحياة، ويفقد شهيّة العيش، ولعلّ هذا ما سيؤدّي به إلى الانغلاق على نفسه والخوف من قدره المحتوم: الموت. أمّا الذي أَخذ الحياة باعتدال وبساطةٍ كبيرَيْن فإنّه يتذوّق حلاوة العيش، ولا يتوجَّس من أيّ شيء، لأنّه حقَّق سعادةً ذاتيّة وشخصيّة من أبسط الأشياء، وهذه السعادة تفوقُ الأشياء الماديّة التي يضجُّ بها العالَم ويُفتّش عنها الناس أينما وُجدوا، ويستحيل أن تُقايضَ، هذه السعادة، بشيءٍ آخر مهما بلغت قيمته.
بعد أبيقور كان للفيفٍ من الفلاسفة والأعلام في التراث العربي الإسلامي رأيهم في الموت، ولعلّ في طليعة هؤلاء "فيلسوف الأدباء" أبو حيّان التوحيدي الذي حثّ، في كتابه "البصائر والذخائر"، على ضرورة استهانة الإنسان بالموت. كتبَ التوحيدي: "استهينوا بالموت حتّى يهون عليكم فراق الدنيا" (البصائر والذخائر، دار آفاق، 2020، ص109)، ولعلّ دعوته إلى الاستخفاف بالموت منبعها هو المأساة التي طَبعت تجربته في الحياة؛ حيث ظلّ واجماً، منفطر القلب، مكسور الخاطر، غائصاً في بلوى العيش، معزولاً عن الناس، لم يستشعر الأنسة من أحد وكأنّ الوحدة الاضطراريّة كانت قدرهُ المكتوب، وقد أسفرت هذه المشاعر السيّئة التي اعتملت في نفسه عن تبرُّمِه من الحياة وإحراق كُتبه وكأنّه بفعلته تلك يُعبِّر عن الابتئاس الذي استأنس بذاته وأبى أن يبرحَها. إنّ ما يؤكّد هذا الأسى الذي اقترن بحياة التوحيدي هو ما وَرَدَ في معجم الأدباء لياقوت الحموي عن البلوى التي عمّت حياة صاحب المقابسات: "ما ظننت أنّ الدنيا ونكدها تبلغُ من إنسانٍ ما بلغ منّي، إنْ قصدتُ دجلةَ لأغتسل منها نَضَبَ ماؤها، وإنْ خرجتُ إلى القفار لأتيمَّم بالصعيد عاد صلداً أملس" (تحقيق: إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي، 1993، ص1926). كان التوحيدي باسلاً أمام قسوة دنياه، فعلى الرّغم من هذه المِحن، والتهميش والتحقير اللّذَيْن طاولاه من طَرَفِ سدّة الحُكم، إلّا أنّه فكَّر وتفلْسف وحصَّل وألَّف، وهو، أي التوحيدي، دلالة قويّة وصريحة على شعلة الأمل التي وُجب التمسُّك بها لإنارة الدرب، وشحْذ همّة كلّ مَن شرع الهوان يتسرّب إلى نفسه؛ حيث اتّخذ من الكتابة النثريّة والتأليف الفلسفي حائطَيْ صدٍّ لغارات القنوط والتّرح، فهما، عنده، شكلان من أشكال المقاومة والبقاء. هبْ أنّ رجلاً في الرّاهن المعاش مرّ بالتجربة نفسها، فهل سيتحمَّل ذلك؟ هل سيُبدع ويُنتج ويُناقش أفكاراً كانت من المحظورات وقتذاك (الموت والوجود الإلهي كأنموذجَيْن)؟ نَقَلَ لنا ياقوت رسالة التوحيدي إلى القاضي أبو سهل بن محمّد النّاضحة بالحسرة على حاله، والتي نقلَ فيها التوحيدي ما كان يتوغّلُ في غوته من غمٍّ ولذعةٍ كانا يفتكان به بلا رأفة. كتب التوحيدي: "ممّا شحذ العزم على ذلك (يقصد إقدامه على حَرق كتبه) ورفْع الحجاب عنه أنّي فقدتُ ولداً نجيباً، وصديقاً حبيباً، وصاحباً قريباً، وتابعاً أديباً (...) كيف أتركها لأناسٍ جاورتهم عشرين سنةٍ فما صحَّ لي من أحدهم ودادٌ (...) ولقد اضطررتُ بينهم بعد الشُّهرةِ والمعرفة في أوقاتٍ كبيرة إلى أكل الخضراوات في الصحراء (...) وإلى بيع الدّين والمروءة (...)". (معجم الأدباء، ص1930).
إذا كان الإنسان قد تعرّض لقسوة الوحدة، ولم يحظَ باكتشاف حفنةٍ من المشاعر النبيلة كالمحبّة، ولم يتعرّف حتّى وهو في مساء عمره إلى الحنوّ والرقّة ولطافة القول والفعل، ولا يوجد في دنياه مَن يتوجَّس من فقده، وعاصرَ الرزايا، وعاقرَ المِحن والبوائق والضوائق، وأنِس العُسر والفوالع، فكيف سيخاف من الموت؟ هل الذي اعتادَ على الشقاء في مسلك الحياة ستُذعره من الآلام؟ إنّ مفهوم الألم لا تعرفه نفسُ الشقيّ والتعيس؛ لأنّ الآلام تراكمت، وازدحمت في نفسه، وأَلفتها وائتلفَ بها، ومن ثمّة لا انذهال من أن نجد التوحيدي، وجميع المنحوسين، لا يبالون بالموت، ولا يمنحونه أدنى قدرٍ من الاهتمامٍ، لأنّ الحياة مؤلمة، والموت هو انتشالٌ من هذا الألم، وبالتالي فالموت أرحم وأرأف من أن يظلّ منكوداً، والانكسارات والخيبات تكتظُّ في فؤاده، ولربما هذا ما دفعه إلى تأليب المُنتحِر من خلال دعوته إلى "الاسترسال إلى الموت" في كتابه العُمدة الذي ألَّفهُ بمعيّة ابن مسكويه: "الهوامل والشوامل".
تهيُّب الموت والوَجَل منه
يقودنا الحديث عن تهيُّب الموت والوَجَلِ منه، سواءٌ في الثقافة العربيّة أم في نظيرتها الغربيّة، إلى تفسيرٍ لمّاحٍ قدّمه الفيلسوف بن إسحاق الكِندي في رسالته الحصيفة المكنّاة بـ: "في الحيلة لدفع الأحزان" حينما قرّع فيها الخوف من الموت، ووصف هذا الفزع بأنّه "رديءٌ"، والرداءة هنا كناية عن أنّ هذا الخوف شعور سلبيٌّ وغير مُستحَبّ، ومن ثمّة لا محيد من الانفراط عنه. أكّد أنّ الموت هو طبيعة إنسانيّة، وسنّةُ الخالِق في خلقه، لا أحد يقدر على دحرها أو أن يَسلم من تجرّعها، ومن ثمّة لا مبرِّر للتوجُّس من هذا الموت المحتوم. كتبَ الكِندي في رسالته: "الموتُ ليس برديءٍ. إنَّما خوفُ الموتِ رديءٌ. فأمّا الموتُ فإنّما هو من تمامِ طباعنا. فإنْ لم يكُن موتٌ لم يكُن إنسانٌ بتّة، لأنّ حدَّ الإنسان هو: الحيّ النَّاطقُ المائت. (...) فإنْ لم يكُن موتٌ، لم يكُن إنسانٌ، لأنّه إنْ لم يكُن ميّتاً فليس بإنسان" (رسالة الكِندي، مخطوط آية صوفيا، ص28).
أعادت جائحة كوفيد-19 الاعتبارَ إلى الموت، وأرغمتِ الناسَ، بعدما استلبتهم سُبل الحياة، على التفكير فيه جديّاً والتمعُّن في هذه التجربة الوجوديّة، حيث صار الموتُ يُحاصرهم، ويتربَّص بهم منتظراً الفرصة المناسبة للانقضاض على فريسته وإلحاق الهزيمة بها من دون أدنى مقاومةٍ. لعلّ تجربة وباء كورونا قد تجعل المرء يتساءل السؤال نفسه الذي طُرح آنفاً: بما أنّ الموت ينتظرني، والألم يكون قَبله لا بعده، وهو الوحيد القادر على انتشالي من دواليب الضنك والألم، فلماذا أفكّرُ فيه مطوّلاً وأتوجّس منه؟ الملايين من الناس من مختلف الطبقات الاجتماعيّة وفي جميع الأقطار، على مرّ التاريخ، جرّبت الموت فلماذا أهابه الآن؟ إذا كان الموتُ قد تكاثر خلال فترة جائحة كورونا، وصار يحتلّ جميع الأمكنة بلا استثناء، ولم يعد يبالي بضحاياه، فماذا لو أنّ الموت توقّف لسنواتٍ عدّة ولم يخطف أي شخص، فكيف سيتقبّل الإنسان هذه المسألة؟
نشرَ الروائي البرتغالي جوزيه ساراماغو، الحائز على جائزة نوبل في العام 1998، روايةَ "انقطاعات الموت"، وهي رواية مَبنيّة على فكرة متخيَّلة ومُفترَضة، لكنّها مُفاجِئة للغاية، وهي أنّ الموت قد توقَّف عن حصْد الأرواح في أحد البلدان، وذلك بعدما صرّح رئيس حكومته أنّ الموت لم يدهمهم لما يربو عن السنة، ليرصد لنا السارد مشاعر الناس وتفاعلهم مع هذه القضيّة المباغتة، وكأنّه يثير بذلك فكرة "خلود الجسد". نقرأ مقطعاً سرديّاً لعلّه يوضح هذه الجدليّة: "حتّى يوم أمس كان هناك أناسٌ يموتون ولم يكُن يخطُر لبال أحد أن يكون ذلك مُثيراً للذعر، هذا منطقيٌّ، فالموتُ أمرٌ عاديٌّ" (انقطاعات الموت، ترجمة: صالح علماني، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ص10). ومن بين أهمّ التفاعلات التي رصدها السارد في هذا النصّ هو ما يمور في قلب تلك الأرملة التي فقدت بعلها بمدّة قليلة وما إنْ اكتشفت أنّها لن تموت حتّى غمرتها مشاعر متأرجحة بين حبورٍ عارمٍ لأنّها ستبقى خالدة في الوجود، وبين حزنٍ لأنّها لن تلتقي بزوجها في العالَم الآخر (يُنظر: ص17). ومن بين القضايا الصاعقة التي عرضتها الرواية هي أنّ توقُّف الموت هو بشارة خيرٍ عند البعض، لكنّ فئةً رأت فيه نقمةً كبيرة وهي تضمّ العاملين في حَفْر القبور ودفْن الموتى، حيث عمَّ الكساد مهنتهم تلك لذا اتّجهوا ليُطالبوا الحكومة بإيجاد حلٍّ لهم (يُنظر: ص20)؛ ليسوا هُم الوحيدين الذين تضرّروا من انتفاء الموت، بل حتّى أنّ المسؤولين في المصحّات الطبيّة والمُستشفيات لم يستحسنوا ذلك وطالبوا بأنْ تُساعدهم الحكومة على تجاوُز هذه الأزمة. تُبيِّن هذه الرّوايةُ التحوُّلَ الذي طرأ على مفهوم الموت خلال القرن العشرين؛ حيث أضحى نعمةً في نظرِ الباقين على قيد الحياة، ونقمة في تصوُّر الذين أحبّوا أناساً ماتوا وبهم رغبة شديدة للقائهم في العالَم الموازي. كما صار الموت رزيئة في نَظَرِ مَن يعملون في مهنٍ تحفلُ بالموت وتُكرِّمُ الموتى: حفَّارو القبور مثالاً. تطوّرت أحداث الرّواية التي جعلتِ السارد يَصدم القارئ بتبيان أنّ ناس ذلك البلد سئموا غياب الموت، وتاقوا إلى عودته، واستطعام الكربة مرّة أخرى. فعلى الرّغم من جودة الحياة، والاغتباط الذي يعمُّ النفوس بغياب الموت لمدّة زمنيّة معيّنة إلّا أنّ الشوق إلى الأيّام الحزينة قد داهمهم.
لعلّ ما يُمكن استجلاؤه من هذا النّص هو أنَّ دأب الإنسان هو المَلل من نمط العيش، والتأفُّف من التقوقُع في المكان نفسه، والضجر من إبصار الوجوه نفسها كلّ يوم، وديدنه هو البحث عن التجدُّد؛ فلو اعتاد كائنٌ بشري في رقعةٍ معيّنة على غضارة العيش، والتنعُّم بما يشتهيه من مال وجاهٍ، والفرح يتغلغل في نفسه دونما انقطاع، فإنّ الشوق إلى الحزن وعسر الحياة، ولو مؤقّتاً، سيُدهم صدره، لأنّه ألِف الفرح والمسرّة، وجرَّب بحبوحة العيش بشتّى أصنافها، وصار يحتاج إلى شعورٍ جديد يمنحه نكهةً محدثة للاستمرار في العيش، فضلاً عن أنّ الإنسان كائنٌ تجريبيٌّ وفضولي؛ فبما أنّه جرّب جميع الملذّات المبهجة، فإنّه سيحتاج إلى اختبارِ مدى صبره أمام نظيرتها المُحزنة، لأنّ السعيّ وراء التجديد مطمح الإنسان في درب الحياة دائماً.
*باحث في الفلسفة من المغرب
* ينشر بالتزامن مه دورية أفق الإلكترونية.

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