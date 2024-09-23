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شعب جبار محب وقيادة واعية راعية

9/23/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) في فقه التاريخ السياسي والاجتماعي، تحتفى الأمم بشخصيات صنعت تاريخا ليكون الاحتفاء والاحتفال بها من الأعياد الوطنية وتصبح رمزا جميلا.
هذا بالنسبة لمن عايش وعاصر الشخصية الرمز، وعملوا معه وتعاملوا فكان القدوة والمثال عزا وعزوة وافتخارا وفخرا.
لكننا في وطننا العربي السعودي المتحد في بوتقة متناسقة من أطياف مختفة المنابت والأصول نشأت أجيال جيلنا الحاضر ممن ولدوا بعد وفاة الملك القائد المؤسس لكياننا السياسي من البحر إلى البحر ومن تخوم الوطن في الجنوب والشمال والوسط إلى عاصمة العقد.
هذه الأجيال لم تعرف الملك عبد العزيز رحمه الله، رغم ما كان من سرد الأجداد والآباء من حكايات السير والمسير لبناء وطن متحد موحد.
إذن نحن الأجيال ورثة لثروة هائلة من الحب للوطن وقياداته السياسية المتوالية ونخب الوطن التي شاركت معهم في بناء التحولات والحراك المجتمعي المتحور حول ثبات المعتقد وعقيدة البناء على الأسس الصافية من الإخلاص.
أجيالنا التي ولدت ونشأت بعد رحيل القائد الرمز غفر الله له، تعرفت على الملك من خلال ما ترك من وطن توحد بعد فرقة وشتات فنعمنا بهكذا معرفة وعلم وتعارف.
والجيل الراهن الذي هو جيل الشباب من الحفدة والأبناء، حملوا إرث الثروة، ثروة العمل والإنجاز ليكتمل البناء والفعل التراكمي صناعة قوامها أن الوطن ثروة هي أغلى الثروات.
لأن شعبنا شعب جبار جابر لكل العثرات كان والدي رحمه الله ممن شرف العمل في كنف الملك الوالد المؤسس رحمه الله، كان والدي يحكي لنا عن مطامح الملك وبعد نظره في معالجة الأمور الحياتية اليومية وتصوراته لما سيكون عليه الوطن، كان يتكلم في مجالسه عن قطار يأتي من الدمام إلى الرياض، وعن مشروعات للتوطن والتوطين والاستقرار.
اليوم نجد صورة الوطن متجلية في حفيد الملك المؤسس، الأمير مجمد بن سلمان - حفظه الله - قابسا من ثروة والده الملك الرمز سلمان بن عبد العزيز ليبني وطنا طموحا يباهي جل الأوطان.
هنا اقتباس من كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (طموحنا أن نبني وطناَ أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن يقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه غيرها).
بعد هذا هل عرفت أجيال وطننا الإرث الذي توارثته عن وطن عظيم وشعب جبار محب وقيادة واعية راعية.

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