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رسالة إلى الأجداد بحق هذا الوطن العظيم

9/23/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) إلى كل من ضحى من أجل هذا الوطن العظيم الذي نعيش تحت ظله وننعم بخيراته، إلى كل من بنى بيتًا أو زرع أرضًا وحفر بئرًا من أجدادنا.. إلى كل من ضحى بحياته من أجل أن ينعم الأبناء بحياة كريمة ووطن آمن.. أقول لهم: لن ننسى.. لن ننسى أنكم عشتم من أجلنا، ونحن سنعيش من أجل أبنائنا وأحفادنا مثلكم، لن ننسى المسؤولية التي على أكتافنا من أجل حماية هذا الوطن العظيم.. لن ننسى مسؤولية بنائه وتطويره والازدهار بموارده.. لن ننسى هذه المسؤولية.. لن ننسى أننا نحمل الأمانة.
هذا الوطن جعلتموه درة العالم بتضحياتكم وشغفكم.. هذا الوطن أمانة على أكتافنا، تسلمناه منكم عامرًا مزدهرًا، لن ننسى كل دم أُهدِرَ من أجلنا.. نقدر كل عمل قمتم بهِ من أجلنا.. نحن في خجل أمامكم لكل ما قدمتموه لنا.. نحن نعيش في نعيم.. وإن لم نقدر هذا النعيم ولم نقدر من كان خلفه، وإن لم نتحمل مسؤولية الحفاظ عليه والازدهار بمستقبله، فسنكون كافري نعمة غير مقدرين ولا مسؤولين.. هذا الخزي الذي نهرب منه ولا نريده.
كل شاب في هذا البلد عليه رد الجميل للأجداد.. عليه أن يشكرهم بالعمل والوفاء والإخلاص لهذه الأرض الغالية، عليه أن يتحمل مسؤولية كل قطعة في هذه الأرض، وكل حجر، وكل شجرة بين هذه الأشجار الصاحرة كان أجدادنا يرتحلون ويحاربون من أجلنا.. علينا أن نقدر كل بقعة وكل تراب وكل حفنة في هذا الوطن الذي نعيش ونحيا من أجله.
كانت أمي تحكي لنا قصص أبي وأجدادي وتضحياتهم من أجل بناء هذا الوطن، كنا نستمع إلى تلك القصص ونحن نريد أن نقتدي بهم ونكون مثلهم أوفياء وأبطالا قادرين على حماية أرضنا وعهدنا وأهالينا.. كنت ألعب في حوش بيتنا وأنا أحلم بأن أكبر في العمر كي أشارك في عمران هذه الأرض وأدافع عنها.. زرعت فينا الوالدة كل مشاعر التعلق بهذه الأرض.
عندما كبرنا زادت المسؤولية، أصبحنا نحن المسؤولين عن الوطن، وسوف يحاسبنا الجيل القادم على كل تقصير، وسيفخر بنا عندما نسلمه وطنًا أكثر ازدهارًا وعمرانًا، هذه المسؤولية أشاركها أبناء جيلي.. جميعنا نرى أننا بقدر هذه المسؤولية، وستفخر بنا الأجيال القادمة، نحن أهل الوفاء، وتربينا على تحمل مسؤولية وطننا، وحمايته من كل الأعداء المتربصين به.
إلى أجدادنا الذين ضحوا من أجلنا: لن ننسى تضحياتكم، نحن على قدر المسؤولية، وسيفخر بنا أحفادنا كما فخرنا بكم.

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