Tuesday, 24 September 2024 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظة الدلم تحتفل باليوم الوطني 94

9/23/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت بلدية محافظة الدلم التابعة لأمانة منطقة الرياض، عددًا من الفعاليات والفقرات الترفيهية والموسيقية بمناسبة اليوم الوطني 94 على مدى يومين، كما قامت البلدية بتنظيم الاحتفالات بحضور رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي.
واشتمل الفعاليات على العرضة السعودية والفرق الترفيهية، والأسر المنتجة وركن الرسم وركن للتصوير، وأختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية.
وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعلا كبيرين من أهالي المحافظة تجاوز 22 الف، غمرت مشاعر الفرح محياهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 10 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات الوطن.

MENAFN23092024000089011017ID1108706913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث