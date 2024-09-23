محافظة الدلم تحتفل باليوم الوطني 94

(MENAFN
- Al Watan)
نظمت بلدية محافظة الدلم التابعة لأمانة منطقة الرياض، عددًا من الفعاليات والفقرات الترفيهية والموسيقية بمناسبة اليوم الوطني 94 على مدى يومين، كما قامت البلدية بتنظيم الاحتفالات بحضور رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي.
واشتمل الفعاليات على العرضة السعودية والفرق الترفيهية، والأسر المنتجة وركن الرسم وركن للتصوير، وأختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية.
وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعلا كبيرين من أهالي المحافظة تجاوز 22 الف، غمرت مشاعر الفرح محياهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 10 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات الوطن.
MENAFN23092024000089011017ID1108706913
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.