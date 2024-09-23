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مفتي الديار الهندية: على الإنسان أن يشكر من يحسن إليه بالخيرات

9/23/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) هنأ مفتي الديار الهندية ورئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بكاليكوت كيرالا الهند الشيخ أبو بكر أحمد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم بها في النهوض بالأمة الإسلامية والعربية في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، وجهودها الدائمة والمتواصلة في تمكين كافة السبل المتاحة لتسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام.
موسم الحج
أبدى أبو بكر أحمد ارتياحه البالغ للتطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا رؤية السعودية 2030 المعلنة عام ،2016 والتي تهدف إلى تحقيق تحول ملموس في زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة لتبلغ إلى هدف 30 مليونا، وتحسين رحلاتهم خلال أداء مناسكهم، كما نوّه فضيلته باهتمام المملكة في الحفاظ على الأماكن الأثرية والمواقع المقدسة من خلال عمارتها طبقا لمكانتها العالية وقدسيتها المناسبة، وأضاف بأن الخطط والمبادرات التي تبنتها المملكة خلال رؤية السعودية 2030 خير شاهد على الجهود التي تبذلها المملكة في رفع مستوى تحسين جودة الحياة والبناء العمراني وخدمة شعوبها ومواطنيها وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار المدينة المنورة.
كما أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة في موسم الحج عام 2024 في توظيف كثير من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين. بما فيها الروبوتات الذكية داخل الحرم وخارجه لتحليل بيانات الحجاج وتوجيههم للوصول إلى أهدافهم وتقديم الإرشادات لهم بلغات مختلفة، والتي كانت مفيدة جدا بالنسبة إلى القادمين من الدول غير العربية، كما استفاد عدد كبير من الزوار بروبوتات توزيع المياه والروبوت الطبيب والسيارات الكهربائية لنقل الحجاج.
نشر الوسطية
أعرب مفتي الديار الهندية عن شكره وتقديره لهذه الدولة التي فتحت أبوابها أمام العمال الوافدين من الهند وغيرها من دول العالم لكسب عيشهم، وقامت بتمكين كافة السبل المعيشية للجميع بغض النظر عن أعراقهم وجنسياتهم، كما أبدى استياءه تجاه الإساءات التي تمارسها بعض الوسائل الإعلامية المشبوهة ضد هذه الدولة الشقيقة بحجة معاناة بعض العمالة الوافدة وتضخيمها عبر الوسائل والسينما، مضيفا أنه ينبغي أن يكون الإنسان شاكرا لمن يحسن إليه بالخيرات وألا يكون مسيئا وكفورا بالنعم.
وقال: إن المملكة العربية السعودية لها مواقف مشرفة ودور ملحوظ في الحد من الأفكار الإرهابية والتطرفية ومواجهة الجهات التي تثير الفتن والبغضاء والطائفية في المجتمع، منوها بالإجراءات التي تتخذها المملكة لنشر الوسطية والاعتدال والتي تمثلها الشريعة السمحاء.
وقال: وفي هذه المناسبة السعيدة التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، نحن المجتمع الإسلامي بالهند نقدم أزكى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومة المملكة وشعبها، داعين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة بحفظه وعنايته وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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