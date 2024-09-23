(MENAFN
- Al Watan)
احتفل أبناء الوطن ومن يقيمون على أرضه، باليوم الوطني الـ 94، في المناسبة الوطنية التي جمعت المجد والمنجزات تلو المنجزات، وسط فعاليات وأنشطة متنوعة، وارتسمت البهجة على محيا الجميع. واكتظت الطرق بعدد كبير من الأهالي الذين حرصوا على الوجود منذ وقت مبكر، حاملين الأعلام السعودية، معبرين عن فرحتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذا اليوم المميّز للوطن.
وشملت فعاليات الاحتفالات العديد من البرامج والمسابقات الثقافية والترفيهية، وكذلك عروض الضوء والفنون الشعبية والعرضة السعودية، وتوزيع الهدايا، ومسيرات الدراجات النارية، والخيول العربية، والألعاب النارية والعديد من الفعاليات الترفيهية المنوعة. كما زينت الشوارع والميادين والشواهد بالإضاءات الخضراء، وحملت اللوحات عبارات متنوعة للتعبير عن المناسبة. وتوشحت المرافق العامة والمباني الحكومية والخاصة باللون الأخضر احتفالًا بالمناسبة الوطنية الغالية.
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