Tuesday, 24 September 2024 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرحة وطن

9/23/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل أبناء الوطن ومن يقيمون على أرضه، باليوم الوطني الـ 94، في المناسبة الوطنية التي جمعت المجد والمنجزات تلو المنجزات، وسط فعاليات وأنشطة متنوعة، وارتسمت البهجة على محيا الجميع. واكتظت الطرق بعدد كبير من الأهالي الذين حرصوا على الوجود منذ وقت مبكر، حاملين الأعلام السعودية، معبرين عن فرحتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذا اليوم المميّز للوطن.
وشملت فعاليات الاحتفالات العديد من البرامج والمسابقات الثقافية والترفيهية، وكذلك عروض الضوء والفنون الشعبية والعرضة السعودية، وتوزيع الهدايا، ومسيرات الدراجات النارية، والخيول العربية، والألعاب النارية والعديد من الفعاليات الترفيهية المنوعة. كما زينت الشوارع والميادين والشواهد بالإضاءات الخضراء، وحملت اللوحات عبارات متنوعة للتعبير عن المناسبة. وتوشحت المرافق العامة والمباني الحكومية والخاصة باللون الأخضر احتفالًا بالمناسبة الوطنية الغالية.

MENAFN23092024000089011017ID1108706911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث