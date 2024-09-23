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الساطي يهدد العقيد

9/23/2024 11:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع مهاجم الشباب المغربي عبدالرزاق حمد الله أولى بصماته التهديفية مع الليث، وذلك بعدما هز شباك التعاون، السبت الماضي، ليرفع النجم المغربي المخضرم رصيده إلى 130 هدفا في وصافة ترتيب هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ، خلف مهاجم الأهلي السابق السوري عمر السومة الذي يملك 144 هدفا سجلها جميعا بقميص قلعة الكؤوس، فيما توزعت أهداف حمدالله بين 3 أندية هي النصر والاتحاد وأخيرا الشباب.

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