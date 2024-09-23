الساطي يهدد العقيد
التاريخ
9/23/2024 11:37:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
وضع مهاجم الشباب المغربي عبدالرزاق حمد الله أولى بصماته التهديفية مع الليث، وذلك بعدما هز شباك التعاون، السبت الماضي، ليرفع النجم المغربي المخضرم رصيده إلى 130 هدفا في وصافة ترتيب هدافي الدوري
السعودي عبر التاريخ، خلف مهاجم الأهلي السابق السوري عمر السومة الذي يملك 144 هدفا سجلها جميعا بقميص قلعة الكؤوس، فيما توزعت أهداف حمدالله بين 3 أندية هي النصر والاتحاد وأخيرا الشباب.
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