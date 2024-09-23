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بيريرا يزيد أوجاع الاتحاد

9/23/2024 11:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تسبب مدافع الاتحاد، دانيلو بيريرا، في أزمة جديدة لفريقه بعد إصابته خلال مواجهة الهلال، السبت، لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين. وسقط بيريرا أرضا، مطالبا الجهاز الطبي بالنزول، حيث عبر عن ألمه الشديد في ربلة الساق اليسرى، ليقرر الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، استبداله مباشرة والدفع بزميله سعد آل موسى، وكشفت الفحوص الطبية أن اللاعب يعاني من تمزق في عضلة الساق، مما سيغيبه ما لا يقل عن أسبوعين إلى 3 أسابيع. وكان بيريرا انضم لصفوف الاتحاد خلال الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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