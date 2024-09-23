بيريرا يزيد أوجاع الاتحاد

بيريرا يزيد أوجاع الاتحاد
التاريخ
9/23/2024 11:37:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تسبب مدافع الاتحاد، دانيلو بيريرا، في أزمة جديدة لفريقه بعد إصابته خلال مواجهة الهلال، السبت، لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين. وسقط بيريرا أرضا، مطالبا الجهاز الطبي بالنزول، حيث عبر عن ألمه الشديد في ربلة الساق اليسرى، ليقرر الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، استبداله مباشرة والدفع بزميله سعد آل موسى، وكشفت الفحوص الطبية أن اللاعب يعاني من تمزق في عضلة الساق، مما سيغيبه ما لا يقل عن أسبوعين إلى 3 أسابيع. وكان بيريرا انضم لصفوف الاتحاد خلال الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
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