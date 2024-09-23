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الحمراء والقاتلة تغيب عن Yelo

9/23/2024 11:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وثقت الجولة الرابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، تفوق تسجيل الأهداف في الشوط الأول، حيث سجلت الجولة 9 أهداف بنسبة تصل إلى 56 %، مقابل تسجيل 7 في الشوط الثاني بـ44 %، وغابت البطاقات الحمراء، والأهداف القاتلة، وعادلت انتصارات الجولة انتصارات الجولة الأولى بـ6 انتصارات، وارتفعت انتصارات الضيوف للمرة الأولى، وتفوقت على انتصارات أصحاب الأرض بـ5 انتصارات، مقابل انتصار وحيد، وارتفعت أهداف الجولة إلى 16 هدفا، بعد 14 هدفا في الجولة الثالثة، في وقت احتسبت تقنية الـ(VAR) خمس حالات تحكيمية. - أهداف الشوط الأول تفوق الثاني
تنافس
تتنافس 5 أندية على المراكز الأولى في الدوري، وتساوت أندية نيوم، وجدة، والحزم، في تحقيق 10 نقاط، حيث واصل نيوم صدارته لترتيب الدوري بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن جدة ثانيا، والحزم ثالثا، وحل الفيصلي رابعا بـ9 نقاط، بفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد، وسجل الجبيل والبكيرية غيابهما عن الانتصارات لمدة 360 دقيقة، حصيلة 4 مباريات متتالية، حيث يتذيل الجبيل ترتيب الدوري بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن البكيرية الذي يقبع في المركز قبل الأخير بنفس الرصيد، يليه الجندل في المركز السادس عشر بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن الصفا الخامس عشر بنفس الرصيد.
انخفاض سجلت الجولة الرابعة، انخفاضا في معدل الانتصارات والأهداف، حيث بلغت 6 انتصارات، وتسجيل 16 هدفا، واحتساب ضربة جزاء وحيدة لمصلحة العين ضد المتصدر نيوم، وغياب تام للبطاقات الحمراء، والأهداف الحاسمة في الجولة، ويتصدر نيوم أكثر الأندية تسجيلا للأهداف بـ11 هدفا، والتي تعادل أهداف 5 أندية مجتمعة ممثلة في البكيرية، والجندل، والصفا، والطائي، والجبلين، وتشارك نيوم والفيصلي كأقل الأندية استقبالا للأهداف بهدف وحيد لكل منهما، وتساوت أندية نيوم، وجدة، والحزم، والفيصلي، كأكثر الفرق تحقيقا للانتصارات بـ3 انتصارات لكل منهم، وتسجيل الجبيل، والبكيرية، والجندل، والصفا، أكثر الأندية خسائر بـ3 خسائر لكل منهم، وانفرد مهاجم نيوم البرازيلي رومارينهو بصدارة الهدافين بـ5 أهداف.
ثنائي
واصل ثنائي الجنوب أبها والعين النتائج الإيجابية بالدوري، حيث قفز الأول إلى المركز الخامس بـ9 نقاط، بعدما كسب 3 مباريات، مقابل تعادل وخسارة وحيدة، بينما يأتي العين في المركز الثامن بـ5 نقاط، حصيلة فوز وحيد، وتعادلين، وخسارة وحيدة، ويأمل أنصار الفريقين مواصلة النتائج الإيجابية، وعودتهما إلى دوري روشن في الموسم المقبل.

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