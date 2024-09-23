الحمراء والقاتلة تغيب عن Yelo

(MENAFN
- Al Watan)
وثقت الجولة الرابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، تفوق تسجيل الأهداف في الشوط الأول، حيث سجلت الجولة 9 أهداف بنسبة تصل إلى 56 %، مقابل تسجيل 7 في الشوط الثاني بـ44 %، وغابت البطاقات الحمراء، والأهداف القاتلة، وعادلت انتصارات الجولة انتصارات الجولة الأولى بـ6 انتصارات، وارتفعت انتصارات الضيوف للمرة الأولى، وتفوقت على انتصارات أصحاب الأرض بـ5 انتصارات، مقابل انتصار وحيد، وارتفعت أهداف الجولة إلى 16 هدفا، بعد 14 هدفا في الجولة الثالثة، في وقت احتسبت تقنية الـ(VAR) خمس حالات تحكيمية. - أهداف الشوط الأول تفوق الثاني
تنافس
تتنافس 5 أندية على المراكز الأولى في الدوري، وتساوت أندية نيوم، وجدة، والحزم، في تحقيق 10 نقاط، حيث واصل نيوم صدارته لترتيب الدوري بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن جدة ثانيا، والحزم ثالثا، وحل الفيصلي رابعا بـ9 نقاط، بفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد، وسجل الجبيل والبكيرية غيابهما عن الانتصارات لمدة 360 دقيقة، حصيلة 4 مباريات متتالية، حيث يتذيل الجبيل ترتيب الدوري بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن البكيرية الذي يقبع في المركز قبل الأخير بنفس الرصيد، يليه الجندل في المركز السادس عشر بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن الصفا الخامس عشر بنفس الرصيد.
انخفاض سجلت الجولة الرابعة، انخفاضا في معدل الانتصارات والأهداف، حيث بلغت 6 انتصارات، وتسجيل 16 هدفا، واحتساب ضربة جزاء وحيدة لمصلحة العين ضد المتصدر نيوم، وغياب تام للبطاقات الحمراء، والأهداف الحاسمة في الجولة، ويتصدر نيوم أكثر الأندية تسجيلا للأهداف بـ11 هدفا، والتي تعادل أهداف 5 أندية مجتمعة ممثلة في البكيرية، والجندل، والصفا، والطائي، والجبلين، وتشارك نيوم والفيصلي كأقل الأندية استقبالا للأهداف بهدف وحيد لكل منهما، وتساوت أندية نيوم، وجدة، والحزم، والفيصلي، كأكثر الفرق تحقيقا للانتصارات بـ3 انتصارات لكل منهم، وتسجيل الجبيل، والبكيرية، والجندل، والصفا، أكثر الأندية خسائر بـ3 خسائر لكل منهم، وانفرد مهاجم نيوم البرازيلي رومارينهو بصدارة الهدافين بـ5 أهداف.
ثنائي
واصل ثنائي الجنوب أبها والعين النتائج الإيجابية بالدوري، حيث قفز الأول إلى المركز الخامس بـ9 نقاط، بعدما كسب 3 مباريات، مقابل تعادل وخسارة وحيدة، بينما يأتي العين في المركز الثامن بـ5 نقاط، حصيلة فوز وحيد، وتعادلين، وخسارة وحيدة، ويأمل أنصار الفريقين مواصلة النتائج الإيجابية، وعودتهما إلى دوري روشن في الموسم المقبل.
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