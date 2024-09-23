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حامل اللقب في مطب البكيرية

9/23/2024 11:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل منافسات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لليوم الثالث على التوالي، بإقامة 4 مواجهات تسعى من خلالها الأندية المتواجهة إلى حجز مقاعدها في ثمن النهائي، ومواصلة مشوارها في البطولة السعودية الأغلى، والتي تختصر منافساتها في هذا الموسم على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين الـ18، و14 ناديا من أندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
ويشهد اليوم بدء حامل اللقب في الموسمين الأخيرين وثاني أكثر الأندية تتويجا باللقب، الهلال رحلة دفاعه عن لقبه بمواجهة مضيفه البكيرية، وظهور الاتحاد ثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب، حينما يستضيف العين، فيما ينشد الشباب استعادة توهجه في البطولة الغالية واستعادة ماضيه الجميل، عندما يحل ضيفا على الخلود المنتشي، ويحل الفتح الحزين ضيفا على الجبلين.
أبطال المفاجأة
يبدأ حامل اللقب الهلال رحلة دفاعه عن لقبه بمواجهة البكيرية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في موقعة تميل الكفة فيها لمصلحة الزعيم، لا سيما في ظل المستويات الراقية التي يقدمها الفريق، والتراجع الكبير في مستوى البكيرية، الذي يعاني بشكل لافت في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
يخوض البكيرية المواجهة الصعبة أمام واحد من أقوى وأعتى أندية المملكة بل أندية القارة الآسيوية، وهو يمر بمرحلة صعبة للغاية في دوري الأولى، إذ يحل الفريق في المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري بنقطة واحدة فقط، حصدها من تعادله في الجولة الثانية مع الجبيل سلبيا، فيما تلقى 3 خسائر، كانت أمام العدالة في الجولة الأولى، والجبلين في الثالثة، وأبها في الجولة الرابعة.
ويأمل في أن يحدث أقوى مفاجآت البطولة الغالية، وأن يقصي حامل اللقب مبكرا، ويحجز مقعده في ثمن النهائي.
في المقابل، يحضر الزعيم للمواجهة، وهدفه بدء رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به آخر موسمين بنجاح، وألا يسمح لمنافسه بإحداث المفاجأة، والتي إن حدثت ستكون مدوية بمعنى الكلمة، ويطمح الأزرق إلى أن يحافظ على اللقب ويسجل تتويجه الـ12، ليقلص الفارق بينه وبين صاحب الرقم القياسي في البطولة الأغلى، الأهلي الذي يملك 13 لقبا.
ويتصدر الزعيم دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الانتصار في ميارياته الـ4 الماضية على الأخدود، ثم ضمك، فالرياض، قبل أن يحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد لمصلحته السبت الماضي.
مسح الأحزان
على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، يطمح الجبلين وضيفه الفتح إلى مسح أحزانهما التي سجلاها خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، ودوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الجولات الأربع الماضية من الدوريين، وتأكيد أنهما قادرين على الوصول إلى ما هو أبعد في البطولة الأغلى محليا، وإن كان الضيف يأمل في أن يسعفه الحظ في ختام البطولة بأن يتوج بلقبه الأول في البطولة الكبرى.
فالبني يقبع في المركز الـ13 بدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى برصيد 4 نقاط، فبعد أن خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام الفيصلي وأحد، سجل انتصاره الأول في الجولة الثالثة على حساب البكيرية، قبل أن يتعثر مجددا ولكن بالتعادل مع العربي في الجولة الرابعة.
ويمني النفس بأن يستطيع لملمة جراحه، وإقصاء ضيفه، ومواصلة مشواره في البطولة الكبرى، وعدم التنازل عن حظوظه في بلوغ ثمن النهائي، ومصالحة جماهيره وإثبات أنه استفاق من كبوة بداية الموسم.
بدوره، لم يحصد النموذجي سوى 3 نقاط في أول 4 جولات له في دوري الكبار، ولم يكن مقنعا للغاية إلا في مباراة واحدة فقط، كانت في الجولة الثانية أمام الأهلي وكسبها وحصد معها نقاطها الثلاث التي وضعته في موقع متأخر للغاية في سلم الترتيب، وتحديدا في مراكز الهبوط، إذ خسر في الجولة الأولى أمام القادسية، وفي الجولة الثالثة أمام الاتفاق، وأخيرا الخميس الماضي أمام العروبة في الجولة الرابعة.
ويطمح إلى عدم الاستسلام ونفض غبار بداياته السيئة، ومصالحة جماهيره التي ساندته بقوة طوال المباريات السابقة في الدوري، وتأكيد أن حالة اللاتوازن التي يمر بها حاليا لن تطول، وأنه قادر على حجز مقعده في دور الـ16 للبطولة الأغلى محليا.
إثبات الذات
يسعى الشباب إلى الاستفادة من صحوته الأخيرة وعدم المغادرة مبكرا من البطولة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على الخلود، على ملعب نادي الحزم بالرس، والفريقان قادمان من انتصارين مثيرين في الجولة الأخيرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ففخر الرس سجل أول انتصاراته دوريا وبين الكبار، بعدما تغلب على الوحدة، عقب خسارته أمام الاتحاد ثم الرياض، وتعادله مع العروبة، ليصل إلى النقطة الرابعة، ويأمل في أن يقصي أحد أبطال البطولة الغالية في النسخ السابقة، وإثبات أنه فريق جيد وصعب المراس، ومن ثم حجز مقعده بين أفضل 16 فريقا في البطولة.
بدوره، واصل الليث المتوج باللقب 3 مرات جموحه في الدوري، بعد تعثر البداية أمام الاتفاق، وسجل 3 انتصارات متتالية على الخليج والقادسية والتعاون تواليا، محققا 9 نقاط، وقريبا من متصدر الدوري، ويأمل الشباب في استعادة أمجاده في البطولة، واستعادة لقب غاب عن خزائنه منذ أخر تتويج في 2014.
استعادة التوهج
على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، يتطلع الاتحاد إلى استعادة توهجه، عندما يستقبل ضيفه العين أحد أندية الدرجة الأولى، والذي يريد الاستفادة من تبعات الكلاسيكو وخسارة العميد للقمة الدورية.
يخوض العميد المواجهة، وهو يمر بحالة إحباط كبرى بعد أن سقط في فخ كلاسيكو الكرة السعودية دوريا، الذي جمعه بالهلال في آخر جولات الدوري، بعد 3 انتصارات متتالية على الخلود والتعاون والوحدة، لكنه يأمل أن يعوض ذلك بمواصلة بحثه عن لقبه العاشر، بعد أن توج بالذهب الغالي مرات من قبل، خصوصا وأنه غاب عنه التتويج باللقب منذ آخر لقب أحرزه في نسخة 2018، والأهم عدم منح ضيفه فرصة إحداث أي مفاجأة مدوية.
في المقابل يمني العين ، الذي يحل في المركز الثامن بدوري Yelo برصيد 5 نقاط من انتصار وحيد على حساب الصفا، وتعادلين مع الباطن ونيوم، وخسارة واحدة كانت أمام الطائي- بأن يحدث المفاجأة وأن يستغل الحالة التي يمر بها مضيفه بعد الكلاسيكو.

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