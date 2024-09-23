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أرقام تاريخية للزعيم بالكلاسيكو

9/23/2024 11:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح الهلال في التفوق على الاتحاد خلال كلاسيكو الكرة السعودية، مواصلاً تفوقه على منافسه خلال السنوات الأخيرة، مسجلاً انتصاره الثامن توالياً على العميد في الكلاسيكو، كما حافظ على سجله خالياً من الخسائر، على صعيد الدوري السعودي، للمباراة الـ40 على التوالي.
وواصل الثنائي سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش علاقتهما الجيدة مع شباك العميد من الموسم الماضي، كما شهدت القمة الكبرى، تسجيل الزعيم رقماً جديداً في تاريخ الكلاسيكو، بينما عكر المدافع الدولي حسان تمبكتي فرحة الهلاليين بتعرضه لإصابة عضلية قد تغيبه عدة أسابيع.
سيطرة مستمرة
واصل الهلال نجاحاته في الكلاسيكو السعودي الكبير، وسجل انتصاره الثامن توالياً على الاتحاد، في جميع المنافسات، فمنذ تعادل الفريقين 2/ 2، في إياب الدوري موسم 2023، وتحديداً في الـ16 من مايو 2023، تقابل الفريقان في 8 مباريات على جميع الأصعدة، فرض الزعيم خلالها سيطرته، إذ تواجها في النسخة الأخيرة من البطولة العربية ((كأس الملك سلمان للأندية العربية)) في ربع النهائي، وكسب الهلال المواجهة 3/ 1. وحقق الهلال الانتصار على العميد في مباراة الذهاب للموسم الماضي لدوري المحترفين 4/ 3، ثم كرر تفوقه بالفوز 3/ 1 إيابًا، وكذلك في نصف نهائي كأس الملك 2/ 1. كما كسب الزعيم مواجهتي العملاقين في ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بذات النتيجة 2/ صفر، ذهابًا وإيابًا، قبل أن يختما مباريتهما بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الذي أقيم في أبوظبي، وحينها توج الزعيم بطلاً على حساب العميد بتغلبه عليه 4/ 1، وليعود ويسجل انتصاره الثامن في ذهاب الدوري في الموسم الحالي 3/ 1.
تاريخ جديد
كتب الزعيم تاريخاً جديداً على مستوى مباريات كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتحاد، بعدما أنهى الشوط الأول من مواجهة أول من أمس متقدماً بثلاثية دون رد. وجاءت ثلاثية الشوط الأول، لتكون المرة الأولى التي يسجل فيها الزعيم 3 أهداف في أول 45 دقيقة، علماً أن الهلال سبق أن سجل أكثر من ثلاثية بالشوط الثاني. ومنذ بداية دوري المحترفين لم ينجح الهلال في تسجيل 3 أهداف في أول أشواط الكلاسيكو، لكن غريمه الاتحاد نجح في ذلك خلال موسم 2016 عندما فاز 4/ 3، والموسم الماضي في لقاء الذهاب دورياً، عندما تقدم في الشوط الأول 3 /1، قبل أن يخسر في نهاية اللقاء 3/ 4.
إصابة عضلية
عكرت الإصابة التي تعرض لها مدافع الهلال الدولي حسان تمبكتي فرحة الهلاليين بالانتصار الكبير، إذ شهدت الدقيقة 57 معاناة حسان تمبكتي من إصابة عضلية وطلبه التبديل، وهو ما استجاب له مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي استبدل تمبكتي خوفاً من تفاقم الإصابة، ويبدو أنه يعاني من آلام في العضلة الخلفية. وبالتالي، فإن إصابة تمبكتي تمثل ضربة موجعة لجيسوس الذي أصبح يعتمد عليه بصورة أساسية إضافة لوجوده الدائم مع المنتخب السعودي.
-الهلال يسجل انتصاره الثامن في الكلاسيكو تواليا
-2023 شهد آخر تعثر للزعيم بالتعادل في الكلاسيكو
-48 % من أهداف الزعيم في آخر 8 مباريات أمام الاتحاد سجلها التورنيدو والميترو
- الهلال كتب التاريخ بتفوقه -في الشوط الأول أمام العميد للمرة الأولى بتاريخ المحترفين
-إصابة تمبكتبي العضلية تقلق الهلاليين وتعكر صفوهم

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