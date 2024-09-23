أرقام تاريخية للزعيم بالكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan)
نجح الهلال في التفوق على الاتحاد خلال كلاسيكو الكرة السعودية، مواصلاً تفوقه على منافسه خلال السنوات الأخيرة، مسجلاً انتصاره الثامن توالياً على العميد في الكلاسيكو، كما حافظ على سجله خالياً من الخسائر، على صعيد الدوري
السعودي، للمباراة الـ40 على التوالي.
وواصل الثنائي سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش علاقتهما الجيدة مع شباك العميد من الموسم الماضي، كما شهدت القمة الكبرى، تسجيل الزعيم رقماً جديداً في تاريخ الكلاسيكو، بينما عكر المدافع الدولي حسان تمبكتي فرحة الهلاليين بتعرضه لإصابة عضلية قد تغيبه عدة أسابيع.
سيطرة مستمرة
واصل الهلال نجاحاته في الكلاسيكو السعودي الكبير، وسجل انتصاره الثامن توالياً على الاتحاد، في جميع المنافسات، فمنذ تعادل الفريقين 2/ 2، في إياب الدوري موسم 2023، وتحديداً في الـ16 من مايو 2023، تقابل الفريقان في 8 مباريات على جميع الأصعدة، فرض الزعيم خلالها سيطرته، إذ تواجها في النسخة الأخيرة من البطولة العربية ((كأس الملك سلمان للأندية العربية)) في ربع النهائي، وكسب الهلال المواجهة 3/ 1. وحقق الهلال الانتصار على العميد في مباراة الذهاب للموسم الماضي لدوري المحترفين 4/ 3، ثم كرر تفوقه بالفوز 3/ 1 إيابًا، وكذلك في نصف نهائي كأس الملك 2/ 1. كما كسب الزعيم مواجهتي العملاقين في ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بذات النتيجة 2/ صفر، ذهابًا وإيابًا، قبل أن يختما مباريتهما بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الذي أقيم في أبوظبي، وحينها توج الزعيم بطلاً على حساب العميد بتغلبه عليه 4/ 1، وليعود ويسجل انتصاره الثامن في ذهاب الدوري في الموسم الحالي 3/ 1.
تاريخ جديد
كتب الزعيم تاريخاً جديداً على مستوى مباريات كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتحاد، بعدما أنهى الشوط الأول من مواجهة أول من أمس متقدماً بثلاثية دون رد. وجاءت ثلاثية الشوط الأول، لتكون المرة الأولى التي يسجل فيها الزعيم 3 أهداف في أول 45 دقيقة، علماً أن الهلال سبق أن سجل أكثر من ثلاثية بالشوط الثاني. ومنذ بداية دوري المحترفين لم ينجح الهلال في تسجيل 3 أهداف في أول أشواط الكلاسيكو، لكن غريمه الاتحاد نجح في ذلك خلال موسم 2016 عندما فاز 4/ 3، والموسم الماضي في لقاء الذهاب دورياً، عندما تقدم في الشوط الأول 3 /1، قبل أن يخسر في نهاية اللقاء 3/ 4.
إصابة عضلية
عكرت الإصابة التي تعرض لها مدافع الهلال الدولي حسان تمبكتي فرحة الهلاليين بالانتصار الكبير، إذ شهدت الدقيقة 57 معاناة حسان تمبكتي من إصابة عضلية وطلبه التبديل، وهو ما استجاب له مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي استبدل تمبكتي خوفاً من تفاقم الإصابة، ويبدو أنه يعاني من آلام في العضلة الخلفية. وبالتالي، فإن إصابة تمبكتي تمثل ضربة موجعة لجيسوس الذي أصبح يعتمد عليه بصورة أساسية إضافة لوجوده الدائم مع المنتخب السعودي.
-الهلال يسجل انتصاره الثامن في الكلاسيكو تواليا
-2023 شهد آخر تعثر للزعيم بالتعادل في الكلاسيكو
-48 % من أهداف الزعيم في آخر 8 مباريات أمام الاتحاد سجلها التورنيدو والميترو
- الهلال كتب التاريخ بتفوقه -في الشوط الأول أمام العميد للمرة الأولى بتاريخ المحترفين
-إصابة تمبكتبي العضلية تقلق الهلاليين وتعكر صفوهم
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