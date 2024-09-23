فنادق ومنتجعات ويستن تفتتح أول فنادقها في الأردن منتجع و سبا ويستن سرايا العقبة

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- Ogilvy) العقبة، الأردن – سبتمبر 2024 [اليوم]– أعلنت فنادق ومنتجعات ويستن، وهي جزء من مجموعة ماريوت بونفوي المميزة التي تضم أكثر من 30 علامة فندقية، عن افتتاح منتجع و سبا ويستن سرايا العقبة، وهو ما يعد بمثابة أول ظهور لهذه العلامة التجارية في الأردن. يقع المنتجع الذي يضم 289 غرفة على طول شواطئ البحر الأحمر الخلابة، حيث يمكن للنزلاء الاستمتاع بالبحيرة الشاطئية التي تتميز بالجمع بين الراحة والفخامة والاستشفاء الشامل.
وقد قالت ساندرا شولز بوتجيتر، نائب الرئيس للعلامات التجارية الفاخرة والمتميزة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ماريوت الدولية: "يُعد افتتاح و سبا ويستن سرايا العقبة بمثابة إنجازًا متميزًا ومرحلة فارقة لفنادق ويستن، خاصةً مع دخول العلامة التجارية إلى الأردن وتوسيع نطاق حضورها في الشرق الأوسط، أيضًا يهدف الفندق الجديد إلى التأكيد على التزام العلامة التجارية بتوفير تجربة استشفاء شاملة تعيد تعريف الإقامة الفندقية التقليدية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين العالميين والسكان المحليين للإقامة لدينا".
يقع منتجع و سبا ويستن سرايا العقبة على ساحل البحر الأحمر في الأردن، ويجمع بشكل فريد بين الطراز الحديث والتصميم التقليدي المستوحى من المناظر الطبيعية الخلابة والرائعة لميناء العقبة، كما يعكس المنتجع التصميم الطبيعي المستوحى من نباتات الأردن الغنية والمميزة مثل زهرة السوسنة السوداء والأشجار المحلية مثل شجرة البقيعاوية وشجرة البلوط في جبل طابور. يقع المنتجع على بعد 15 دقيقة فقط من مطار الملك حسين الدولي، ويتميز بإمكانية الوصول بسهولة إلى وسط المدينة والمواقع التاريخية الرئيسية والمعالم السياحية المحلية.
الاستمتاع بنوم عميق
يوفر منتجع و سبا ويستن سرايا العقبة أقصى درجات الراحة والاسترخاء في جميع غرف وأجنحة النزلاء البالغ عددها 289 غرفة وجناحًا، والمصممة خصيصًا لتوفير تجربة نوم مثالية للنزلاء، لا سيما أن كل غرفة تم تصميمها بعناية بما في ذلك أغطية الفراش الفاخرة والبياضات عالية الجودة والوسائد الناعمة لضمان تجربة نوم عميق وهادئ لجميع النزلاء، فضلًا عن أن الديكورات الداخلية المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة ومساحات العمل الوظيفية وتصميم الألوان الهادئة تجعل مكان الإقامة يتميز بالهدوء التام، مما يجعل كل تجربة إقامة بمثابة فترة تجديد للنشاط.
الاستمتاع بالطعام
يمكن للنزلاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام الرائع في المنتجع، خاصةً مطعم " زينيا"، وهو مطعم مفتوح طوال اليوم ويقدم أطباقًا صحية تعتمد على الخضار طوال اليوم، ومطعم " كاي" الذي يقدم أطباقًا فريدة وشهية من جنوب شرق آسيا، وصالة "سرايا" التي تقدم الشاي والوجبات الخفيفة المستوحاة من المناطق الشاطئية، ناهيك عن أن كل مطعم في المنتجع يتميز بأجواء رائعة وقائمة طعام فريدة من نوعها تتوافق مع سياسة تناول الطعام التي يتبناها منتجع ويستن.
الاستمتاع بالرياضة
يضم المنتجع استديو اللياقة البدنية "ويستن وورك آوت"، وهو مركز لياقة بدنية مُصمم على أحدث طراز يمتد على مساحة 315 متر مربع ومُجهز بمجموعة كبيرة من الأجهزة المتطورة واستوديو يوغا واسع. يلبي هذا المركز الرياضي جميع احتياجات النزلاء لممارسة التمارين الرياضية الشاملة، مما يضمن لهم الحفاظ على روتينهم الخاص بالاستشفاء أثناء إقامتهم لدينا بعيدًا عن منزلهم، وبما أن موقع المنتجع في العقبة، فإنه يقدم برامج حصرية مُصممة بعناية لاستكشاف المثلث الذهبي في الأردن (العقبة والبتراء ووادي رم)، وبعد رحلة الاستكشاف هذه، يمكن للنزلاء الاسترخاء بجانب مسبح المنتجع أو البحيرة الخاصة.
الاستمتاع بالراحة والاسترخاء
يطل نادي "هيفنلي سبا باي ويستن" الصحي على بحيرة سرايا العقبة الهادئة، ويتميز بأنه ملاذًا صحيًا متكاملًا يشتمل على مجموعة متنوعة من العلاجات المُصممة لتجديد النشاط والحيوية، حيث يمكن للنزلاء الاستمتاع بتلك البيئة الهادئة بما في ذلك جلسات المساج المريحة وعلاجات الجسم والوجه الشاملة المجددة للنشاط. ومن أجل الحصول على مزيد من الاسترخاء والراحة، تحتوي حمامات الغرف أيضًا على أدوات الاستحمام المميزة من العلامة التجارية "وايت تي ألوي" إلى جانب طقوس الاسترخاء التام، مما يضمن تجديد نشاط جسمك وعقلك وروحك.
الاستمتاع بالعمل
صُممت مساحات الاجتماعات في المنتجع، بما في ذلك قاعة الحفلات الكبرى والغرف المختلفة، لاستضافة مجموعة واسعة من المناسبات والفعاليات، بما في ذلك مؤتمرات القادة التنفيذيين وحفلات الزفاف الأنيقة، وفي قلب هذه المساحات تبرز "قاعة اجتماعات ويستن" الرائعة التي تجمع بين المساحة الواسعة والرفاهية، وانطلاقًا من التزام العلامة التجارية بالتصميم المدروس، فإن هذه القاعة المتميزة تتضمن العديد من العناصر والديكورات الطبيعية، التي تعتمد على استخدام المواد الخضراء والطبيعية لخلق جو هادئ يعزز التركيز والإبداع. بالإضافة إلى ذلك، تتميز غرف الاجتماعات بوجود نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف مما يجعلها مضاءة بنور النهار بشكل كامل إلى جانب أنها محاطة بحدائق ذات مناظر طبيعية ساحرة، مما يخلق أجواء رائعة وخلابة لكل من اجتماعات الأعمال والاحتفالات.
الاستمتاع باللعب
يضم المنتجع أحد أكبر نوادي الأطفال في المدينة، حيث يقدم أنشطة ترفيهية ممتعة مُصممة للنزلاء من الأطفال، مما يجعله وجهة مثالية لقضاء العطلات العائلية، وبالقرب من المنتجع، يمكن للعائلات الاستفادة أيضًا من نادي سرايا الشاطئي وحديقة سرايا العقبة المائية، مما يوفر المتعة والاسترخاء للنزلاء في هذه البيئة الخلابة والفريدة من نوعها.
وقد قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز: "إن الهدف من إنشاء منتجع و سبا ويستن سرايا العقبة هو خلق مكان إقامة مميز يمكّن النزلاء من الاستمتاع بالهدوء والجمال الطبيعي لمدينة العقبة، ومن خلال دمج الاستشفاء في كل جانب من جوانب تجربة النزلاء، بدءًا من أماكن الإقامة المُصممة بعناية إلى منتجعنا الصحي المجدد للنشاط وعروض تناول الطعام، فإننا نوفر للنزلاء كل سبل الراحة الممزوجة بالاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية. ويسعدنا أن نرحب بضيوفنا ونزلائنا في هذه الوجهة الاستثنائية داخل سرايا العقبة، والتي توفر مكان إقامة استثنائي لأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء والمغامرة في عطلة واحدة".
فضلًا عما تقدم، يشارك منتجع و سبا ويستن سرايا العقبة في برنامج ماريوت بونفوي (برنامج السفر الحائز على جوائز من شركة ماريوت الدولية)، والذي يسمح للعملاء بكسب واسترداد النقاط مقابل إقامتهم في المنتجع وكذلك في الفنادق والمنتجعات الأخرى ضمن مجموعة ماريوت بونفوي الشاملة. ومن خلال تطبيق ماريوت بونفوي، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة سفر مُخصصة وبدون تلامس.
للحصول على مزيد من المعلومات حول منتجع و سبا ويستن سرايا العقبة أو للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للفندق.
انتهى
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