ديليفرو تتعاون مع وزارة الصحة والديوان الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز صحة السائقين

(MENAFN
- Deliveroo) أقامت ديليفرو مبادرة رائدة بالتعاون مع وزارة الصحة والديوان الوطني لحقوق الإنسان، بهدف توفير برنامج شامل للتوعية الصحية لسائقيها. ويؤكد هذا الجهد على التزام ديليفرو الراسخ بإعطاء الأولوية لرفاهية سائقيها.
جلسات الصحة والسلامة للسائقين
قامت ديليفرو بإجراء جلسات توعية صحية باللغة العربية والإنجليزية والهندية، حيث غطت مجموعة واسعة من المواضيع المهمة لصحة سائقيها. وشملت المواضيع ضمان الصحة والسلامة في البيئات الحارة، والحالات الطبية الحادة المتعلقة بركوب الدراجات الآلية، والوقاية من ضربة الشمس وإدارتها، والإقلاع عن التدخين، وتمارين العضلات الأساسية.
كما قدم البرنامج تقييمات صحية عملية، مثل قياس ضغط الدم، واختبارات سكر الدم، وتقييمات الرؤية، وغيرها المزيد. يهدف هذا النهج الشامل إلى معالجة كل من المخاوف الصحية الفورية والرفاهية على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، غطى البرنامج مواضيع حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق العمال والتزاماتهم.
وقالت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو الكويت وقطر: "نحن فخورون بالشراكة مع وزارة الصحة والديوان الوطني لحقوق الإنسان في هذه المبادرة المهمة. إن سائقينا هم في قلب عملنا، وتظل صحتهم وسلامتهم على رأس أولوياتنا. يعكس هذا البرنامج التزامنا المستمر برفاهيتهم ومهمتنا الأوسع المتمثلة في خلق مجتمع أكثر صحة وأمانًا.
ومن جهتها قالت عنان المطوع، مدير إدارة البحوث والدراسات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان: "إن رفاهية وسلامة العمال من حقوق الإنسان الأساسية، ونحن فخورون بدعم جهود ديليفرو في تعزيز ذلك من خلال جلسات صحية شاملة. نعتقد أن هذا التعاون لن يفيد السائقين فحسب، بل سيعمل أيضًا كنموذج للمنظمات الأخرى لإعطاء الأولوية لصحة وحقوق موظفيها".
تواصل ديليفرو الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة في الصناعة، مما يعكس تفانيها في الامتثال والتدابير الاستباقية التي تضمن سلامة السائقين. ويؤكد التعاون مع وزارة الصحة والديوان الوطني لحقوق الإنسان على التزام ديليفرو المستمر بالعمل مع الهيئات الحكومية والمنظمات الصحية لتعزيز الصحة العامة وتقوية الروابط المجتمعية.
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