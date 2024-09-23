نيسان تحتفل بذكرى مرور 40 عاماً على إطلاق "نيسمو"

(MENAFN
- Edelman) يوكوهاما، اليابان (23 سبتمبر 2024) - تحتفل نيسان هذا الشهر بالذكرى الأربعين لإطلاق علامة "نيسمو"، التي تأسست في سبتمبر من عام 1984 تحت اسم شركة "نيسان موتورسبورت إنترناشيونال المحدودة"، وهي قسم التعديل الداخلي ورياضة السيارات والأداء في نيسان. وتجسد هذه العلامة التجارية التزام نيسان بالأداء المتفوق، سواء على حلبة السباق أو على الطرق العامة.
تعدّ شركة "نيسمو"، التي تتخذ من مدينة أوموري اليابانية مقرّاً لها، بمثابة القوة الدافعة وراء بعض أكثر سيارات نيسان الرياضية تفوقاً. ويجسد شعار الشركة "من المضمار إلى الطريق" هدفها المتمثل في تقديم أعلى أداء من نيسان لسائقي السيارات على الطرق، حيث تستلهم من الخبرات العمليّة التي تستقيها من أكثر مواقع الاختبارات قسوة وهي مضمار السباق.
واحتفالاً بهذه المناسبة، يمكن لزوار المعرض المقام في المقر العالمي لشركة نيسان في يوكوهاما باليابان، مشاهدة مجموعة من طرازات "نيسمو" المخصصة للطرق مثل "نيسمو 270R" النادرة جداً، و"نيسمو 400R" الموقرة، إلى جانب أيقونات حلبات السباق مثل "نيسان R390 GT1"، التي احتلت المركز الثالث في سباق "لومان 24 ساعة" عام 1998. كما سيتم عرض سيارة "نيسان R91CP" الفائزة بسباق "دايتونا 24 ساعة" وسيارة "كالسونيك سكايلاين GT-R المجموعة A" والتي تعد أيقونة "بطولة اليابان للسيارات السياحية".
بالإضافة إلى ذلك، تُعرض سيارات من مجموعة طرازات "نيسمو" المحلية الحالية في اليابان التي تم إطلاقها مؤخرًا، ومن بينها "أريا نيسمو" و"أورا نيسمو" و"فير ليدي Z نيسمو". ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024.
وقال، تاكاو كاتاجيري، رئيس وحدة أعمال نيسان موتورسبورتس ورئيس شركة "إن إم سي": "نود أن نشكر كل من دعم "نيسمو" منذ عام 1984 ونتطلع إلى تقديم السرعة والثقة والإثارة لعقود قادمة. ومن منطلق قيمنا الراسخة التي يعبّر عنها شعارنا من "المضمار إلى الطريق"، سنواصل تقديم برامج سباقات المصنع "سوبر جي تي" و"فورمولا إي" لتقديم البهجة للجماهير في الحلبة ودمج الخبرات المستفادة من مضمار السباق في المنتجات التي يمكن للعملاء شراؤها، حيث نستهدف على المدى الطويل، توسيع أعمالنا تدريجيًا، وتقديم المزيد من طرازات "نيسمو" الرائعة للعملاء في جميع أنحاء العالم."
كما وقد حرصت نيسان في الشرق الأوسط على تصميم عروضها المخصصة لتلبية المتطلبات الفريدة للعملاء، ومن بينها الجيل السابق من نيسان "نيسمو Z"، و"نيسمو GT-R"، و"نيسمو باترول" الحصرية لدول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم الإعلان عن إطلاق طرازات "نيسمو" الجديدة في وقت لاحق وذلك في إطار التزام "نيسمو" تجاه عملائها بالمنطقة.
وبالنسبة للمشجعين، سيستمر الاحتفال بمهرجان "نيسمو 2024"، المقرر إقامته في الأول من ديسمبر على حلبة فوجي الدولية في محافظة شيزوكا. وتُخصص نسخة هذا العام من المهرجان، لإحياء الذكرى السنوية الأربعين لتأسيس "نيسمو"، تكريمًا لثراء تراثها وإنجازاتها في السباقات وتطور سياراتها عالية الأداء على الطريق.
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