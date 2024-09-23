مجموعة موانئ دبي العالمية ضمن قائمة أفضل أماكن العمل لجيل الألفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2024: حازت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تصنيف أحد أفضل أماكن العمل لجيل الألفية في دول مجلس التعاون الخليجي من مؤسسة "جريت بليس تو ورك".
ويأتي هذا التقدير المستحق بناءً على الآراء وردود الفعل الإيجابية من موظفي جيل الألفية الذين يشكلون نسبة 55% من موظفي "دي بي ورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس جهود المجموعة لتوفير بيئة عمل مفضّلة تحرص على دعم وتمكين كوادرها العاملة.
وفي وقت سابق من هذا العام، حظيت "دي بي ورلد" باعتماد مؤسسة "جريت بليس تو ورك" كواحدة من أفضل أماكن العمل، الأمر الذي عزّز مكانتها كوجهة عمل ملتزمة بتلبية احتياجات موظفيها وطموحاتهم.
ويُمثل اعتماد "جريت بليس تو ورك" تقديراً للمؤسسات الرائدة في ابتكار تجارب متميزة للموظفين، وتطبيق ممارسات استثنائية في التعامل مع الأفراد؛ حيث تقوم مؤسسة "جريت بليس تو ورك" العالمية المتخصّصة في ثقافة أماكن العمل، باستطلاع سنوي يشمل آراء الموظفين في 10,000 شركة من 90 دولة حول العالم.
وصرّح مروان الجسمي، نائب الرئيس الأول لإدارة الموظفين في"دي بي ورلد" لدول مجلس التعاون الخليجي: "إن موظفينا هم محور أعمالنا، وتفانيهم لتحقيق أهداف المجموعة هو حجر الأساس لرؤيتنا الاستراتيجية. ويأتي هذا التقدير ليؤكد على التزامنا بتوفير بيئة عمل تعتمد على القيم الهادفة التي تلهم موظفينا وتمكنهم وتبقيهم منخرطين ونشطين في عملهم. ومع مواصلة مسيرة نموّنا، نركّز على تعزيز ثقافة بيئة العمل لجذب أفضل المهارات والحفاظ عليها. وسنواصل جهودنا لإنشاء منظومة عمل تركز أولوياتها على دعم سلامة ورفاهية موظفينا وتشجيعهم على تنمية وتطوير أهدافهم، للمساهمة في النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات".
وتؤكد مبادرات مجموعة موانئ دبي العالمية الرائدة في دعم الابتكار ونموّ الموظفين على مكانتها المرموقة كوجهة عمل مفضلّة؛ حيث تلتزم بتعزيز قدرات ومهارات موظفيها من خلال برامج التطوير المهني المتقدمة، والتي تضمن تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للنجاح في القطاع اللوجستي الذي يشهد تطورات متسارعة.
وفي هذا الإطار، يعدّ "برنامج روّاد للخريجين"، مبادرة مخصّصة للخريجين الجامعيين المواطنين في دولة الإمارات ممن تقلّ خبراتهم العملية عن عامين؛ حيث يهدف البرنامج إلى تمكين قادة المستقبل عبر وحدات الأعمال المختلفة من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة في قطاع الخدمات اللوجستية.
ومن جهة أخرى، يعدّ برنامج تنمية المواهب الوطنية "إكسيل 20" مبادرة طويلة الأجل تهدف إلى تسريع تطوير المواهب الإماراتية عبر إتاحة فرص عالمية المستوى، وإعداد الخريجيين لتولي أدوار قيادية في "دي بي ورلد". وتأتي هذه البرامج والمبادرات في إطار استراتيجية أوسع تهدف من خلالها المجموعة للاستثمار في القوى العاملة المستقبلية عبر فرص التدريب والإرشاد ومسارات تنمية القيادة المميزة.
وهنالك أيضاّ "برنامج بداية للتدريب الصيفي"، الذي يقدم لطلاب المدارس الثانوية والجامعات الإماراتية خبرة عملية في قطاع الموانئ والشحن البحري. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح مجموعة موانئ دبي العالمية لكوادرها العاملة المتنوعة مرونة في العمل عن بُعد تعزز قدرات الموظفين على تحقيق التوازن العملي والاستقلالية اللازمة لتمكينهم من التفوق على المستويين الشخصي والمهني.
وتجدر الإشارة إلى أن التزام "دي بي ورلد" بالتميز التشغيلي والشمول والتعاون ساهم بتوفير 800 فرصة عمل خلال العام الماضي، مما عزز مكانة المجموعة كشريك موثوق في قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية العالمية. وبالاستفادة من التكنولوجيا وتركيز الأولويات على دعم مهارات الموظفين، تواصل المجموعة جهودها لتعزيز بيئة عمل حيوية تُقدّر مساهمات كوادرها العاملة المتنوعة، والتي تضم ما يزيد عن 113 ألف موظف من أكثر من 160 جنسية.
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