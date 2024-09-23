"إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال" المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة تعيد إطلاق علامتها التجارية

(MENAFN
- APCO Worldwide) الرياض، 18 سبتمبر 2024: أعادت "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، أول شركة استثمارات خاصة دولية تنشئ منصة استثمارية عابرة للحدود بين آسيا والسعودية، إطلاق علامتها التجارية تحت اسم "إي دبليو بارتنرز" احتفالاً بمرور سبع سنوات على وجودها في المملكة.
ومنذ إطلاقها في الرياض عام 2017، قامت إي دبليو بارتنرز بجمع 400 مليون دولار لصندوقها الأول واستثمارها بالكامل وتستهدف جمع مليار دولار لصندوقها الثاني نتيجة لاهتمام المستثمرين الكبير.
وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة، تضم محفظة إي دبليو بارتنرز 18 استثمارًا وقد وفرت أكثر من 6500 فرصة عمل للقوى العاملة السعودية الشابة والماهرة في المملكة.
ومن خلال صناديقها، تستثمر شركة إي دبليو بارتنرز في مختلف مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والألعاب/الرياضات الإلكترونية والطاقة الجديدة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والزراعة - مع التركيز على التحديث التكنولوجي والرقمي. ومن خلال ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في مجال التميز التكنولوجي، ومن خلال مساهمتها في بناء قوة عاملة متنامية وكفؤة، تعتبر "إي دبليو بارتنرز" مساهمًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد السعودي وضمان أن يقود الشعب مستقبل البلاد.
وترمز إعادة تسمية العلامة التجارية الآن إلى توسيع نطاق تركيزها الأولي ليشمل الاستثمارات في المنطقة ككلّ. إذ ترمز الحروف المدمجة في اسم "إي دبليو بارتنرز" إلى نقل المعرفة والاستثمار الذي تسهّله الشركة بين آسيا والشرق الأوسط.
وفي حديثها أمس خلال فعالية أقيمت في مكاتب إي دبليو بارتنرز في مركز الملك عبد الله المالي للاحتفال بالعلامة التجارية الجديدة، قالت جيسيكا وونغ، المؤسس والشريك الإداري في إي دبليو بارتنرز: "كنا أول منصة استثمارية عابرة للحدود تؤسس وجودها في السعودية، وبفضل هذه المبادرة حققنا نجاحاً كبيرًا على مدار السنوات السبع الماضية. وبفضل الدعم المستمر من مستثمرينا، استطعنا تسهيل نقل المعرفة والفرص بين آسيا والسعودية - المشاركة بين الشرق والغرب - وتحقيق خطوات كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي بالمملكة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية عبر مجموعة من الصناعات.
ومع إطلاق علامتنا التجارية الجديدة هنا في مركز الملك عبد الله المالي، يسعدنا أن نجدد التزامنا تجاه المملكة وأن نشير إلى خططنا بشأن الشرق الأوسط عمومًا. فقد حددنا بالفعل باقة من الفرص ونتطلع إلى العمل على اغتنامها بينما نساهم في تحقيق رؤية المنطقة المتمثلة في التواصل والنمو والتميز العالمي".
كما حضر الفعالية التي أقيمت للاحتفال بإعادة تسمية العلامة التجارية، طلال البكر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحوسبة السحابية، وهي شركة تابعة لمحفظة "إي دبليو بارتنرز" ومشروع مشترك مع مجموعة stc، وعلي بابا كلاود، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، والشركة السعودية لتقنية المعلومات.
وقال طلال البكر: "يسعدنا الاحتفال بإعادة إطلاق تسمية إي دبليو بارتنرز وحضورها في المملكة العربية السعودية على مدى سبع سنوات. لقد كانت شراكتنا مع إي دبليو بارتنرز جانباً مهماً من رحلتنا، مما مكننا من الاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية وفرص التعاون. وبالتعاون مع قادة الصناعة، مثل مجموعة stc وعلي بابا كلاود وSCAI وSITE، تمكنت الشركة السعودية للحوسبة السحابية من تعزيز رسالتها المتمثلة في توفير حلول الحوسبة السحابية الآمنة والمبتكرة. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا لدعم التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي في المملكة".
وشارك ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة "سهم كابيتال"، وهي أيضًا شركة تابعة للمحفظة، في حلقة نقاش حول أهمية اكتشاف ودعم الابتكار والمواهب التكنولوجية في المملكة. و"سهم كابيتال" هي أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدماتها في المملكة وعضو مسجل في سوق الأسهم السعودية.
وقال تشو: كانت إي دبليو بارتنرز شريكنا الرئيسي منذ اليوم الأول لتأسيس "سهم كابيتال". واليوم، تعتبر سهم كابيتال أسرع شركات الوساطة نمواً في المملكة، وتتطلع إلى مستقبل واعد بالتعاون مع شركة إي دبليو بارتنرز، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأننا قادرون على تحقيق نمو طويل الأجل في السوق السعودية الواعدة".
وتهتم إي دبليو بارتنرز بتطوير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز مستقبلي للابتكار والنمو. ولا يخفى على المستثمرين الآسيويين أهمية المنطقة، في ظلّ سعي عدد متزايد إلى البحث عن فرص في الخليج وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عشرة أضعاف بين عامي 2022 و2023. وفي الوقت نفسه، توضح زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى الرياض الأسبوع الماضي لمناقشة اتفاقيات التجارة نية الصين ودول مجلس التعاون الخليجي التعاون في العديد من القطاعات مثل الطاقة والاستثمار والتجارة.
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