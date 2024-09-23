مهرجان سماء العُلا 2024: استمتع بارتفاعات مذهلة واستكشف عالمًا من الاحتمالات تحت النجوم

(MENAFN
- Hill & Knowlton) العُلا، المملكة العربية السعودية – 17 سبتمبر 2024:
مع اقتراب موعد انطلاق مهرجان سماء العُلا، الفعالية البارزة ضمن تقويم لحظات العُلا 2024 – 2025، كشفت لحظات العُلا عن مزيدٍ من التفاصيل المثيرة حول النسخة الجديدة، مما أثار حماس وترقب عشاق الترفيه قبل أيام قليلة من بدء الحدث.
وحظي المهرجان الذي تحتضنه العُلا بإشادة جماهيرية واسعة منذ انطلاقته الأولى، وشهد إقبالاً واسعاً لما يقدمه من تجارب وأنشطة مبتكرة تجمع بين الترفيه وسحر الطبيعة الخلابة في الواحة القديمة.
ويعود المهرجان المرتقب هذا العام ليقدم مشهداً مذهلاً من كل زاوية، حيث يسلط الضوء على روعة العُلا من منظور جديد، مما يجعله تجربة فريدة تلبي تطلعات عشاق الاستكشاف ومحبي التصوير الفوتوغرافي، وكذلك الباحثين عن تجربة غامرة تحت نجوم العُلا المتلألئة.
وينطلق مهرجان سماء العُلا في الفترة من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، مقدماً باقة مميزة من الفعاليات والتجارب المبتكرة، تتصدرها رحلات المناطيد في مهرجان سماء العُلا، التي تتيح للضيوف فرصة استكشاف جمال العُلا من الأعلى، بالإضافة إلى تجربة سُلَّم العُلا وأرجوحة العُلا العملاقة، وغيرها من الأنشطة التي تكشف للجمهور من القريب والبعيد تضاريس العلا الرائعة.
مع غروب الشمس، تبرز العُلا كموقع فريد لمراقبة السماء ليلاً، مؤكدةً مكانتها كوجهة رائدة للسياحة الفلكية على مستوى المنطقة. تتميز هذه الواحة القديمة بموقعها في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتوفر لضيوفها فرصة استثنائية للاستمتاع بتجارب مُلهمة تجسد روح المغامرة والاستكشاف.
يفتتح مهرجان سماء العُلا 2024 برنامج فعالياته بحفلٍ استثنائي يحييه النجم العربي عمرو دياب في 27 سبتمبر، ما يضفي مزيداً من الروعة على أجواء المهرجان. يأتي هذا الحفل كجزء من سلسلة حفلات لحظات العُلا للموسم الجديد، حيث سيقدم الهضبة باقة من أروع أغانيه التي حفرت اسمه في تاريخ الموسيقى العربية. وتتوفر التذاكر لفترة محدودة، ما يجعل من هذا الحفل المنتظر فرصة استثنائية لا يمكن تفويتها لحضور أداء عمرو دياب المبهر.
يقدم مهرجان سماء العُلا ما يلبي تطلعات عشاق الفلك أيضاً، بما في ذلك رحلة سحرية بين النجوم، حيث يمكنهم الاستماع إلى القصص الشيّقة تحت سماء العُلا المتلألئة، بالإضافة لتجربة مشاهدة النجوم والتصوير الفلكي. كما يدعو المهرجان ضيوفه لخوض تجربة مثيرة عبر محمية شرعان الطبيعية، تشمل مسار حدائق مداخيل مساءً، وفرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تثري فعاليات المهرجان.
تتجسد تفاصيل الحياة البدوية وأجواءها الأصيلة في بعض أروع المواقع في العُلا، بما في ذلك منطقة الغراميل الشهيرة، بالإضافة إلى موقع الحجر التاريخي، أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، ما يمنح ضيوف المهرجان تجربة ثقافية ترفيهية متكاملة.
يثري المهرجان تجربة عشاق المغامرة مع مجموعة متنوعة من الأنشطة الرائعة، بما في ذلك رحلات المناطيد، وجلسات مراقبة النجوم، وعروض الطائرات بدون طيار، وتجربة تسلق سلم العُلا، وتجربة الأرجوحة العملاقة. وتحت أضواء النجوم المتلألئة، سيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بالتصوير الفلكي واستكشاف سحر سماء العُلا، وغيرها الكثير من الأنشطة التي لا يجب تفويتها.
كما سيوفر المهرجان للزوار فرصة فريدة لاستكشاف إمكانات العُلا الواعدة كوجهة رائدة في مجال السياحة الفلكية، وذلك من خلال تسليط الضوء على مشروع منارة العُلا والتجارب التي يقدمها. تعمل منارة العلا مع شركائها المحليين والدوليين على تطوير وتسريع رحلتها نحو أن تصبح مركزًا لمراقبة الفلك على مستوى عالمي. سيدعم مهرجان سماء العلا هذه الطموحات من خلال عرض الفعاليات الأولية لبرنامج منارة.
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