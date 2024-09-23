ببجي موبايل تتعاون مع يعقوب الفرحان ودي جي مبارك احتفالاً باليوم الوطني السعودي

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) التعاون الفريد ينقل معاني الفن والأصالة والتقاليد إلى ساحة المعركة من خلال إضافات حصرية داخل اللعبة
بغداد، العراق – 23 سبتمبر 2024:
أعلنت ببجي موبايل، إحدى أشهر ألعاب الهاتف المحمول في العالم، عن تعاونها مع الممثل السعودي الشهير يعقوب الفرحان والموسيقي الموهوب دي جي مبارك لتقديم تجربة فريدة من نوعها للاعبين السعوديين، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وتوّجت هذه الشراكة المميزة بإطلاق مقطع فيديو خاص يكرّم الثقافة السعودية، حيث يُضفي كلّ من النجمين الموهوبين لمستهما الإبداعية الخاصة على أجواء المعارك الحماسية في ببجي موبايل.
وفي إطار هذا التعاون، قام دي جي مبارك بتأليف أغنية حصرية لعالم ببجي موبايل تحت عنوان "يا زينها عيونك" تعكس معاني التفاني والولاء الثابت للسعوديين تجاه وطنهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وسيتم عرض هذه الأغنية المميزة في فيلم سينمائي قصير، ينضم من خلاله دي جي مبارك وأعضاء فرقته، مجيد وتركي العبدالله، إلى جانب الممثل السعودي يعقوب الفرحان، نجم مسلسل رشاش وفيلم نورة، في سباق ملحمي للحصول على الصناديق المميزة. ويستعرض العمل السينمائي القصير أفكار العمل الجماعي واللعب الاستراتيجي في أجواء مثيرة، ما يعكس مفاهيم الجُرأة والإبداع التي تنبض في قلب ببجي موبايل.
كما أطلقت ببجي موبايل مجموعة ملابس حصرية داخل اللعبة بإلهامٍ من الثقافة السعودية الأصيلة، تتيح للاعبين استعراض شخصياتهم في ثوبٍ فريد تم تصميمه خصيصاً للاحتفال باليوم الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت ببجي موبايل رقصة العرضة، وهي رقصة سعودية تقليدية تُؤدى باستخدام السيف، ما يمنح اللاعبين فرصة التفاعل مع التراث الثقافي للمملكة بطريقة تجمع بين التقاليد الأصيلة وتجارب الترفيه المعاصرة.
ويشهد اليوم الوطني السعودي، في كل عام، تجدداً للعواطف الوطنية وتمسكاً بالتاريخ العريق والتراث الغني الذي تحتضنه السعودية في كل ركن من أركانها. وتُحيي مدن المملكة هذا اليوم من خلال احتفالات واسعة تجسّد الوحدة الوطنية والتطلع إلى مستقبل مشرق.
وتُقدّم ببجي موبايل، بالتعاون مع يعقوب الفرحان ودي جي مبارك، تجربة تفاعلية فريدة تزامناً مع اليوم الوطني السعودي، حيث ينغمس اللاعبون في أجواء احتفالية تعكس الهوية الوطنية وتجمع بين الثقافة والتكنولوجيا.
لمشاهدة الفيديو الحصري لببجي موبايل
مع يعقوب الفرحان ودي جي مبارك، يرجى زيارة الرابط.
يمكن تحميل الإصدار الأخير من ببجي موبايل مجاناً من خلال: App Store و Google Play.
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