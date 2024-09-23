قطاع الورق واللب في الشرق الأوسط وإفريقيا يتجه لتجاوز 20 مليار دولار بفضل ازدهار التغليف

(MENAFN
- OZON MARKETING) الإمارات العربية المتحد، دبي - 20 سبتمبر 2024: يشهد قطاع الورق واللب في الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً متسارعاً حيث يُتوقع أن يتجاوز حجم السوق 20 مليار دولار خلال السنوات الست إلى السبع القادمة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هذا الازدهار في الطلب على منتجات تغليف الورق وفقًاً لتقارير مستقلة نقلها خبراء الصناعة اليوم.
وفي بيان صحفي خلال افتتاح معرض Propaper دبي 2024 الذي تنظمه شركة "Verifair"، أكد الخبراء أن هذا النمو يعزز نتيجة لزيادة اهتمام المستهلكين بالتغليف الصحي والصديق للبيئة والمستدام.
قال صلاح الدين شرفي رئيس مجموعة ماهي خوري التي تمتلك شركة الظفرة لصناعة الورق ومطاحن الاتحاد للورق): "بالنسبة لصناعة الورق، أصبح الاستدامة عبر سلسلة التوريد واللوجستيات ضرورة وليس اختيارًا. الكفاءة في الطاقة، وإمكانية إعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية هي بعض المعايير المهمة، ولكن ما يحفز التحول نحو صداقة البيئة هو وعي المجتمع والمستهلك(
وفقاً لتقرير مجموعة "imarc"، يشكل التغليف الورقي حجر الزاوية لنمو القطاع، حيث وصل حجم سوق التغليف الورقي في دول الخليج إلى 9.1 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 12.8 مليار دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.8%..
ويعد قطاع تغليف الأغذية من أبرز قطاعات التغليف الورقي، يليه قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل. وبعد جائحة كوفيد-19، استمر الطلب على حلول التغليف الورقي في الارتفاع، خاصة مع زيادة احتياجات تغليف الأغذية. وأشارت بيانات "Global Data" إلى أن حجم سوق الأغذية في الشرق الأوسط وإفريقيا بلغ 277.9 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يزيد عن 3% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، مما يزيد من فرص نمو حلول التغليف الورقي.
كما أن زيادة وعي المستهلكين بأهمية النظافة تدفع بالنمو في قطاع الورق الصحي في المنطقة. ففي الإمارات وحدها، من المتوقع أن ينمو سوق الورق الصحي بنسبة 1.94% بين 2024 و2029، ليصل إلى 525 مليون دولار حالياً وفقاً لبيانات "Statista".
تشهد صناعة الورق تحولاً نحو الابتكار البيئي مع تزايد شهية المستهلكين للمنتجات القابلة لإعادة التدوير. يشمل هذا التحول التصميم، الإنتاج، والحلول المخصصة، وفقًا لما ذكره جين جوشوا، المدير التنفيذي لشركة "Verifair".
وأضاف: "على الرغم من تحديات المواد الخام واضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن التوترات الإقليمية، فإن الطلب على منتجات وحلول الورق ظل قويًا في الأسواق الحالية إلى جانب فتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الآسيوية التي تشهد تحضراً سريعاً وسكنها من الشباب غالباً مثل دول الخليج."
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