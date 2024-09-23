جرب أجواء الفوز في الغاليريا جزيرة الماريه

(MENAFN
- mslgroup) الغاليريا جزيرة الماريه يعلن عن إطلاق حملته الرائعة" تسوق واربح هذا الشتاء" والتي توفر للزوار فرصة رائعة للاستمتاع بفرصة التسوق الفاخر وتناول ألذ الوجبات والتمتع بتجارب الفريدة من نوعها.
وباعتبارها الوجهة الرائدة لكل أذواق أسلوب الحياة في أبوظبي، يقدم الغاليريا جزيرة الماريه للزوار فرصة الفوز بنصيب من جوائز مذهلة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي على شكل بطاقات هدايا. ويستمر العرض حتى الأحد 17 نوفمبر، حيث يمكن للضيوف الجمع بين إيصالاتهم بقيمة إجمالية تبلغ 500 درهم إماراتي أو أكثر للتأهل للسحب.
سيتم اختيار فائز واحد عشوائيًا كل أسبوع لمدة سبعة أسابيع للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 50 ألف درهم إماراتي، ولا تتوقف الإثارة عند هذا الحد - حيث سيفوز ثلاثة فائزين في الأسبوع الثامن ببطاقة هدايا بقيمة 50 ألف درهم إماراتي لكل منهم، بينما سيحصل فائز واحد على بطاقة هدايا بقيمة 500 ألف درهم إماراتي. وسيتم الإعلان عن هؤلاء الفائزين المحظوظين خلال حفل توزيع الجوائز الكبرى يوم الجمعة 22 نوفمبر. تفتح بطاقات هدايا الغاليريا عالمًا من الاحتمالات، مما يسمح للفائزين بالاستمتاع بيوم من التسوق العالمي وتناول الوجبات الشهية والتمتع بأجواء الإثارة والترفيه في الغاليريا جزيرة الماريه.
مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية المشهورة عالميًا وأحدث صيحات الموضة، سيجد الزوار خيارات عديدة للاختيار من بينها. فمن أبل (Apple) وبيفيت (Befit) وشانيل (Chanel) إلى إتش آند إم (H&M) ولورو بيانا (Loro Piana) وبوتري بارن (Pottery Barn) وسيفورا (Sephora) وفيرجن ميجاستور (Virgin Megastore)، سيجد كل متسوق كل ما يريده بالتأكيد. ولجعل تجربة التسوق أكثر متعة، ندعو الزوار لتناول الطعام في مجموعة المطاعم الشهيرة الحائزة على جوائز والتمتع بالاختيار بين المطاعم العادية والفاخرة. كما تضمن التجارب الحصرية مثل ناشيونال جيوغرافيك ألتيميت إكسبلورر (National Geographic Ultimate Explorer)، وزيرو لاتينسي (Zero Latency)، وميشن: بلاي! (Mission: Play!) المُقدمة من ماتيل (Mattel)، وسينما فوكس (VOX Cinemas)، تمتع الزوار بـأجواء المتعة والترفيه المضمونة طوال زيارتهم للغاليريا جزيرة الماريه.
للمشاركة في سحب بطاقات الهدايا بقيمة مليون درهم إماراتي، يمكن للزوار إما زيارة مكتب خدمات العملاء أو مسح رمز الاستجابة السريعة QR لتحميل إيصالاتهم بقيمة إجمالية 500 درهم إماراتي من الآن وحتى الأحد 17 نوفمبر للحصول على فرصة للفوز. ويمكن للعملاء الراغبين في زيادة فرص فوزهم، التسجيل في تجربة الواقع المعزز G-Quest من الغاليريا جزيرة الماريه، حيث سيتم تضمين أسمائهم أوتوماتيكياً مرتين في السحب على الجوائز وتعزيز حظوظ الفوز.
لا تفوت هذه الفرصة الذهبية للاستمتاع بعالم من الفخامة والترفيه والإثارة في الغاليريا جزيرة الماريه!
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