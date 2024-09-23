كليف تُطلق أقراص التخزين فائقة السرعة GENUINE G560 PCIE GEN5 SSD وCRAS C715 PCIE GEN3 المجددة

تحقيق سرعات الجيل التالي وتحسين المتانة مع أحدث تشكيلة من أقراص التخزين

HONG KONG, September 24, 2024 /EINPresswire / -- سبتمبر Essencore، تسعد بالكشف عن قرصي التخزين GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 SSD وCRAS C715 PCIe Gen3x4 NVMe M.2 SSD المجدد.GENUINE G560: انطلاق بأداء غير مسبوق للجيل الخامستم تسميته استراتيجيًا نظراً لأدائه الخام الذي لا يُضاهى، يقدم GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 SSD مزيجًا من أحدث تقنيات التخزين المتقدمة في راقي للغاية. باعتباره أول قرص تخزين PCIe Gen5 من كليف، يتميز بسرعات استثنائية للقراءة والكتابة المتتابعة تصل إلى 14,000 ميجابايت/ثانية و12,000 ميجابايت/ثانية على التوالي. بالإضافة إلى أداء IOPS العشوائي 4K المذهل الذي يصل إلى 1,400K، يضع GENUINE G560 معيارًا جديدًا في حلول التخزين المتقدمة. تم تصميمه بتقنية NAND 3D ذات 232 طبقة الثورية، حيث يقدم GENUINE G560 كفاءة وموثوقية لا مثيل لهما، مما يجعله مثالياً للاعبين المحترفين ومنشئي المحتوى والاستخدام العادي.يتميز القرص GENUINE G560 بتصميم مبتكر يدمج بين الأداء الوظيفي والجمالي، حيث يأتي بتصميم مُبرد من الألومنيوم على شكل زعانف لتبريد سلبي فائق. يعمل التصميم المذهل باللونين الأسود والأبيض على تعزيز مظهره الأنيق، بينما يقوم المشتت الحراري بتخفيض درجات الحرارة التشغيلية، مما يضمن الأداء المستقر والموثوقية طويلة المدى، حتى أثناء المهام الشاقة. بدعم من تقنية Microsoft DirectStorage، يقوم GENUINE G560 بتحسين سرعة تحميل الألعاب بنسبة تصل إلى 70٪، ويقلل من استهلاك وحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 99٪، مما يجعله الخيار الأمثل للاعبين والمحترفين.يتوفر GENUINE G560 بسعات 1 تيرابايت، 2 تيرابايت، و4 تيرابايت، مع تحمل استثنائي يصل إلى 3000 تيرابايت مكتوبة (TBW). يجمع GENUINE G560 بين القوة، المتانة، والتصميم المتقدم، مما يعكس قدرات تخزين الجيل التالي التي لا حدود لها للحوسبة الحديثة.CRAS C715: تصميم مدمج للغاية لأداء كفءكما قامت كليف بتحديث مجموعة أقراص التخزين PCIe Gen3 الخاصة بها مع القرص الجديد والمحسّن KLEVV CRAS C715 SSD. يعيد CRAS C715 تعريف التفوق المتاح ضمن الميزانية، من خلال الجمع بين سرعات PCIe Gen3 السريعة وتقنيات تخزين موثوقة، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن ترقية عالية الأداء بميزانية معقولة.يتوفر CRAS C715 بسعات 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، ويأتي بتصميم رفيع من جانب واحد، مما يجعله مثاليًا للأجهزة المدمجة مثل الحواسيب المحمولة والـMini-PCs، مما يضمن سهولة التثبيت دون التأثير على الأداء. بفضل تقنية التخزين المؤقت الديناميكي SLC، يقدم سرعات قراءة/كتابة تصل إلى 3,200/2,000 ميجابايت/ثانية، مما يقلل بشكل كبير من أوقات بدء النظام ونقل الملفات وتحميل التطبيقات، مع تحسينات ملحوظة عن سابقه CRAS C710.تضمن تقنية كليف المتقدمة والشرائح المختارة بعناية من 3D NAND أداءً ممتازًا دائمًا لـ CRAS C715 مع تصنيف رائع للـTBW. يتميز بتقنية تصحيح الأخطاء LDPC ECC المتطورة، ويستفيد القرص من تسريع تصحيح الأخطاء، وتوزيع عمليات الكتابة بذكاء لزيادة عمره الافتراضي. كما يضمن خوارزمية التحكم الحراري المتقدمة أداءً مستقرًا حتى تحت الأحمال الثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية SMART مراقبة مستمرة لصحة القرص، مما يحافظ على موثوقيته على المدى الطويل.تأتي محركات الأقراص الصلبة GENUINE G560 Gen5x4 وCRAS C715 Gen3x4 NVMe M.2 SSD مع ضمان محدود لمدة 5 سنوات لراحة البال، وتتاح ابتداءً من أكتوبر 2024. KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التاليمعلومات إضافيةGENUINE G560 –CRAS C715 –حول ESSENCOREتأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وتري لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .حول KLEVVKLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من كبرى شركات منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. تم الاحتفاء بذاكرة KLEVV/SSD من خلال جائزة Red Dot Design Award وiF Design Award في ألمانيا للابتكار في تصميم المنتجات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة .

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