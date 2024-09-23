توق يعلق على مناهج التربية الفنية

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج د. محيي الدين توق أن جميع المناهج التي تصدر عن المركز تكون تجريبية في العام الأول لطرحها.

وبين توق أن هناك درسا يتعلق بالأغنية التراثية ضمن وحدة الموسيقية في كتاب التربية الفنية والموسيقية والمسرحية التي تتعلق بالتراث تم إدراج أغنية باللهجة البدوية الجميلة تشمل بعض قيم النشامى، موضحا أنه لم يجرِ تخصيص درس المغنية التي ورد ذكرها، بحسب الغد.

وقال توق إن المركز يتلقى تغذية راجعة متعددة من الميدان حول كافة مخرجاته، وإذا ما وجد المركز أن الغالبية العظمى من الملاحظات التي ترده تشير نحو حذف أو تعديل نص أو فقرة ما، فلدى المركز الشجاعة الكافية لإجراء التعديل المطلوب.

وأضاف: ان وزارة التربية والتعليم تجمع ملاحظات متعددة من المعلمين والمشرفين التربويين حول الكتب الجديدة ومن ثم ترسلها بعد دراستها في مديرية المناهج إلى المركز الوطني في نهاية الفصل الدراسي ليصار لإدخال التعديلات المطلوبة بعد دراستها من اللجان المختصة في الطبعات اللاحقة.

وبين أن هذا الإجراء متبع مع كافة الكتب الدراسية التي يصدرها المركز وليس إجراء خاصا بمبحث التربية الفنية والموسيقية والمسرحية، لافتا إلى أن هذا الكتاب تم طرحه لأول مرة هذا العام الدراسي، علما بأن مادة التربية الفنية والموسيقية تدرس في مدارس وزارة التربية والتعليم منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت في الأيام الماضية حالة جدل بين مؤيد ومعارض حول ورود فقرة حول الفنانة سميرة توفيق ضمن درس يتناول الأغنية التراثية في كتاب التربية الفنية والموسيقية والمسرحية.

وكان رئيس فريق تأليف مناهج التربية الفنية والموسيقية والمسرحية، الأستاذ د. رامي الحداد قال في تصريحات سابقة إن العام الدراسي 2025/2024 سيشهد طرح كتاب متخصص للتربية الموسيقية والفنية والمسرح ‏بحيث يتم تقسيم الكتاب إلى ثلاث وحدات كل وحدة تكون مخصصة لأحد المجالات المذكورة أعلاه وتكون كل وحدة مقسمة إلى عدة دروس.

وتكمن أهمية هذه الخطوة، بحسب الحداد في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الطلبة وأولياء الأمور بدور وأهمية الفنون ومدى ارتباطها بالحياة اليومية والبيئة المحيطة، وبالمناهج الأخرى، بالإضافة لرفع الذائقة الفنية لدى الطالب بشكل مباشر وولي الأمر بشكل غير مباشر.

وأضاف أن الكتاب سيتناول مواضيع خاصة بالموسيقا والفن والمسرح من عدة جوانب، منها الجوانب المعرفية النظرية كنظريات اللون والخطوط والتشكيل والبناء والموسيقا والفن المسرحي. كما سيتناول الكتاب أيضا، جوانب تطبيقية عملية يقوم بها الطلبة من رسم وتشكيل وغناء وعزف وتمثيل وجوانب تاريخية وجدانية تتمثل بتنمية اتجاهات إيجابية نحو الفن والفنانين. مركزين على جانب التذوق الفني آخذين بعين الاعتبار لتوفر خامات ومواد وأدوات بسيطة وغير مكلفة بالإضافة لمراعاة القدرات والمواهب الفنية للطلبة في كل مرحلة وتخصصية المدرس، بحسب حداد.

وأشار في تصريحه آنذاك إلى أن تعليم الطلبة الفن والمسرح والموسيقا سيسهم بشكل فعال في تنمية المهارات الإبداعية وزيادة الوعي الثقافي والجمالي ورعاية الموهوبين والنهوض بالحراك الفني بالاتجاه الصحيح، والتوجه نحو قبول الفن الراقي والجميل ونبذ كل ما يخرج عن المألوف مع الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الفني الشعبي الحضاري.