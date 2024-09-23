مبادرة لحصر الطلبة الموهوبين بالذكاء الاصطناعي بالمدارس الحكومية

أطلقت حكومية مبادرة تهدف إلى حصر الطلبة الموهوبين في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتسعى هذه الخطوة إلى تأهيل هؤلاء الطلبة وتشكيل فرق قادرة على المنافسة في المسابقات المحلية والدولية.

ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تتناسب مع قدرات الطلاب، مع التركيز على تطوير مهاراتهم في لغات البرمجة المتقدمة مثل Python وJava، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تشمل التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة.

وأوضحت إدارات مدرسية أنها ستوفر بعد عملية الحصر برامج تدريبية ذات مستوى عالمي، لتوفر الفرصة للطلاب الموهوبين للتفاعل مع خبراء في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وتستند عملية حصر الموهوبين إلى عدة معايير تشمل القدرات الذهنية والتقنية للطلاب، بالإضافة إلى أدائهم الأكاديمي في مواد العلوم، الرياضيات، وتقنية المعلومات، كما ينظر في المشاركات السابقة للطلاب في مسابقات البرمجة أو الأنشطة ذات الصلة، وذلك لضمان اختيار الطلبة الذين يظهرون إمكانيات كبيرة في هذه المجالات.

وتوقعت إدارات مدرسية أن تسهم هذه المبادرة في اكتشاف جيل جديد من المبدعين في مجال التكنولوجيا، القادرين على تقديم حلول مبتكرة تواكب التحديات العالمية في المستقبل، وبالتالي تعزيز موقع الإمارات كدولة رائدة في الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

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