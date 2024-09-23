847 محطة تملكها «أدنوك للتوزيع» في الإمارات والسعودية ومصر

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة تمتلك 847 محطة في الإمارات والسعودية ومصر وتستهدف توسيع شبكتها من خلال افتتاح نحو 20 محطة بحلول نهاية العام الجاري، لكي تصل إلى نحو 1000 محطة كحد أدنى بحلول 2028.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع ((لـ البيان))، أن الشركة لديها خبرات متراكمة وموجودة والعملاء لديهم ثقة في أدنوك للتوزيع، ولديها خطة خمسية واضحة، مشيراً إلى وجود فرص حقيقية للاستحواذ في الدول الثلاث يتم دراستها بشكل مفصل وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وحول توسع الشركة وزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: وصلنا اليوم إلى نحو 112 نقطة شحن سريعة وفائقة السرعة للمركبات الكهربائية، في الإمارات، ويتم العمل وفق الخطة الموضوعة للوصول إلى ما بين يتراوح من 150 إلى 200 نقطة بحلول نهاية هذا العام.

وأكد بدر اللمكي أن الشركة تتوسع في قطاعات التجزئة والعمليات التجارية وعمليات البيع غير المتعلقة بالوقود، مشيراً إلى أن عمليات غسيل السيارات في نمو مستمر، وكذلك واحة أدنوك الإقبال يتزايد عليها بشكل لافت.

توزيع الأرباح

وأعلنت شركة أدنوك للتوزيع، موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2024، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها.

وسيكون آخر موعد لشراء السهم لاستحقاق هذه الأرباح المرحلية بتاريخ 26 سبتمبر 2024، وسيحق للمساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ 30 سبتمبر الحصول على هذه الأرباح النقدية.

وتمثل توزيعات أرباح النصف الأول من العام الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2024 التي من المتوقع أن تبلغ 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم وتتوافق توزيعات الأرباح هذه مع السياسة الخمسية المعتمدة لأدنوك للتوزيع لتوزيعات الأرباح للأعوام 2028-2024، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة مساهمي الشركة.

ويتوقع في هذا الإطار، أن يتم دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2024 في أبريل 2025، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

وستقدم توزيعات أرباح عام 2024 عائداً سنوياً بنسبة 5.6% بناءً على سعر 3.67 دراهم للسهم، كما في 20 سبتمبر 2024. ودعا بدر اللمكي الراغبين في الاستثمار إلى اغتنام الفرصة خلال اليومين القادمين وقبل 26 سبتمبر لكي يستفيد الجميع.

وأضاف أن ((أدنوك للتوزيع)) لديها سياسة واضحة ومعلنة في توزيع الأرباح وتم الإعلان عنها في مطلع عام 2024، حيث يتم توزيع 700 مليون دولار أو 75% من صافي الأرباح أيهما أعلى على مدار الـ 5 سنوات المقبلة.