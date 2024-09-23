عقبات كبيرة على الطريق نحو تسعير عالمي للكربون

لمواجهة تغير المناخ، يتعين تطبيق مبدأ تغريم المتسبب في التلوث بشكل أوسع وأشمل

في عالم الاقتصاد، الذي قلّما يشهد حالة من الإجماع، تقف قضية تسعير الكربون، بمثابة استثناء بارز. ويكتسب المفهوم، القائم على مبدأ ((المُلوِّث يدفع))، زخماً عالمياً متزايداً. وفي مقابلة مع ((فاينانشيال تايمز))، أكدت نجوزي أوكونجو إيويالا رئيسة منظمة التجارة العالمية، وجود 78 آلية لتسعير الكربون، وفرض الضرائب عليه على مستوى العالم، تغطي ربع الانبعاثات العالمية، مقارنة بـ 5 % فقط في عام 2010، وفقاً للبنك الدولي.

ويمثل توسيع نطاق سياسات تسعير الكربون خطوة إيجابية، حيث يحفز الملوثين على التحول إلى مصادر طاقة أنظف، والاستثمار في التقنيات الخضراء، وتحسين الكفاءة. ومنذ عام 2005، انخفضت الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 40 %، بفضل نظام تداول الانبعاثات، الذي يعتمد على تحديد سقف للانبعاثات، وتداول حصصها. وتسعى الصين لتوسيع نظامها الخاص بتداول الانبعاثات، بينما تخطط تركيا والبرازيل لتطبيق أنظمة مماثلة. ومع ذلك، فإن تطبيق المزيد من الدول لتسعير الكربون، سواء عبر الضرائب، أو التداول أو التنظيمات غير المباشرة، يفاقم التوترات التجارية العالمية.

وتشكل آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت العام الماضي، مثالاً مهماً على ذلك. ففي نهاية المطاف، ستُلزم المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذين يدفعون أسعاراً أقل للكربون، أو لا يدفعون البتة في بلدانهم، بدفع ضريبة على أساس سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي. والهدف من ذلك، هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الشركات المصنعة الأوروبية الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات، لكن هذا النظام أثار شكاوى من الشركاء التجاريين، خصوصاً أنه يثقل كاهل الدول الفقيرة بتكاليف إضافية وأعباء إدارية. ورغم أن هذه البلدان يمكنها فرض ضرائب كربون مماثلة محلياً، لتجنب الرسوم التي تحصل على الحدود، إلا أنها تواجه عقبات سياسية، أو تعتقد أنه من الإجحاف الاضطرار إلى القيام بذلك.

وتعتقد أوكونجو إيويالا، أن تحديد سعر عالمي للكربون، هو الحل، وهذا أمر منطقي. فتوحيد آليات تسعير الكربون، من شأنه أن يحد من الاحتكاكات التجارية، ويهدئ من حدة المخاوف المتعلقة بالمراجحة، حيث تنتقل الشركات التي تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات، إلى المناطق التي تكون فيها الأسعار أقل. ولكن التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تسعير الكربون، فضلاً عن التكافؤ التنظيمي، لن يكون عملية سهلة أو سريعة. ومع وجود مؤشرات على ارتفاع درجات الحرارة في العالم بشكل أسرع من المتوقع، فإن أسعار الكربون بحاجة إلى أن ترتفع، وتنتشر بسرعة أكبر.

وثمّة سبل لإحراز تقدم، تشمل: أولاً، ينبغي للمزيد من الحكومات أن تدرك حقيقة مفادها أن التردد بشأن تسعير الكربون، أصبح بلا جدوى، فالعالم يتجه بعيداً عن الوقود الأحفوري، ودعم المصادر الخضراء مكلف. ويمكن للسياسيين حشد الدعم المحلي من خلال استخدام إيرادات ضرائب الكربون، لتقليل آثارها، أو خفض الديون، أو زيادة الاستثمارات العامة. وتجاوزت إيرادات آليات تسعير الكربون عالمياً 100 مليار دولار العام الماضي، وهو رقم قياسي جديد.

ثانياً، مع تبنّي المزيد من الدول لآليات تسعير الكربون، ستتضاءل الانحرافات التجارية، والتهديدات المتعلقة بالقدرة التنافسية. والواقع أن التكلفة الإضافية المحتملة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حفزت آخرين لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة. ونظراً لأهمية دور الاتحاد الأوروبي في التجارة العالمية، فإن توسيع نطاق آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، ليشمل المزيد من القطاعات، من شأنه أن يسهم في توسيع نطاق تسعير الكربون في مناطق أخرى. وحالياً، تدرس الولايات المتحدة فرض تسعير الكربون على الواردات أيضاً.

ثانياً، مع تبنّي المزيد من الدول لنظم تسعير الكربون الخاصة بها، ستتضاءل التشوهات التجارية والتهديدات المتعلقة بالتنافسية. وبالفعل، فقد دفعت التكلفة المحتملة الإضافية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، آخرين إلى التحرك. نظراً لدوره الكبير في التجارة العالمية، فإن توسيع نظام تعديل حدود الكربون في الاتحاد، ليشمل المزيد من الصناعات، سيساعد في توسيع نطاق تسعير الكربون في أماكن أخرى. الولايات المتحدة تدرس الآن فرض تسعير على وارداتها أيضاً.

ثالثاً، يجب أن تستمر الجهود الرامية لتنسيق سياسات التجارة العالمية والسياسات المناخية، رغم الصعوبات التي تواجهها. ومن المرجح أن ترغب الدول في اعتماد تدابير كربون مخصصة لها، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن تتضافر هذه الجهود. ومن الممكن أن تدعم المؤسسات متعددة الأطراف، هذه العملية برمتها، وهذا يعني توفير الخبرة والدعم الإداري للدول النامية، التي تسعى إلى تطوير أنظمة الكربون، والعمل كمنصة لتشجيع أكبر الاقتصادات على تحقيق التوافق.

إن تسعير الكربون ليس سوى جانب واحد فقط من مجموعة سياسات ضخمة لازمة لمواجهة تغير المناخ على الصعيد العالمي، لكن الفشل في ترسيخ الزخم الأخير، سيكون بمثابة فرصة كبيرة ضائعة.